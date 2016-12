Combustibil asigurat pentru SMURD

Cele două elicoptere SMURD din Bucureşti şi Târgu Mureş vor primi, în 2010, o cantitate lunară de 30 de tone de combustibil Jet A1, printr-un parteneriat încheiat ieri între Ministerul Administraţiei şi Internelor, Fundaţia pentru SMURD şi Grupul Rompetrol. Valoarea totală a sprijinului pe care îl va primi SMURD se ridică la 240.000 de dolari. Combustibilul donat ar trebui să acopere necesarul estimat pentru anul viitor. Cu ocazia semnării parteneriatului, SMURD a anunţat că serviciile medicale oferite sunt, de la an la an, mai ample. “Dacă, în 2004, elicopterele SMURD estimau o medie de 400 de ore de zbor, anul trecut am ajuns la intervenţii măsurabile în 729 de ore de zbor pentru echipajele din Târgu Mureş şi 780 pentru cele din Bucureşti. Aceasta a însemnat transportarea şi salvarea, în 2008 şi 2009, a circa 1.670 de persoane rănite”, a precizat coordonatorul SMURD Bucureşti, dr. Bogdan Opriţa. (A.G.)