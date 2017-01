Comcereal Constanţa a absorbit Siloz Cereale

Acţionarii Comcereal Constanţa (CCRL) au aprobat fuziunea prin absorbţie a societăţii Siloz Cereale SRL şi contractarea unui credit pentru cumpărarea de produse agricole din recolta acestui an, se arată într-un comunicat remis pieţei Rasdaq. Împrumutul necesar cumpărării de produse agricole din recolta anului 2008 va fi garantat cu o parte din activele societăţii. Totodată, acţionarii companiei, convocaţi în şedinţa din 25 august a Adunării Generale, au mai aprobat contractarea unui credit pentru finanţarea producătorilor agricoli pentru sezonul agricol 2008-2009. Creditul va fi garantat, de asemenea, cu active ale Comcereal. Comcereal Constanţa are ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor. Acţionarii principali ai companiei sînt: SIF Transilvania - 40,51% şi Ameropa Holding AG - 37,52% din totalul acţiunilor. Societatea are un capital social de 5,90 milioane lei, divizat în 2,36 milioane acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei. Titlurile companiei se tranzacţionează la categoria de bază a pieţei Rasdaq, sub simbolul CCRL. Capitalizarea societăţii este de 70,8 milioane lei (20 milioane euro), aferentă cotaţiei de 30 lei, stabilită în şedinţa bursieră din 21 august.