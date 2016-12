Comedie, actori superbi, haz şi muzică, la Jupiter

Vara aceasta, muza Thalia, acompaniată de sora sa, Eutherpe, se mută cu întregul său alai la mare, în teatrele de vară de pe litoralul românesc. Pasionaţii de teatru pe care vacanţa îi găseşte, în weekend, în staţiunea Jupiter sau în vecinătatea ei, sunt invitaţi să se desfete cu două comedii spumoase şi răcoroase, în cadrul unui program estival cu... bătaie lungă, „Maratonul teatrelor”.

Teatrul Mic le-a pregătit celor mai puţin... pudibonzi, vineri, de la ora 21.00, un spectacol provocare, „Sex on the bici”, de John Tobias, care, spun organizatorii, se remarcă prin abordarea originală a unui subiect încă tabu pentru societatea românească, sexul. Publicul îi va admira, pe scena Teatrului de Vară din Jupiter pe: Florin Călinescu (dl. Connelly), Adriana Şchiopu (d-na Griffin), Doru Ana (dl. Griffin), Sorin Medeleni (Hoţul) şi Andreea Grămoşteanu (Luise). Regia spectacolului este semnată de Nona Ciobanu, iar costumele sunt realizate de Doina Levintza.

●„Scandal la Operă”● Sâmbătă, de la ora 21.00, în Jupiter, Teatrul Nottara ridică uşor cortina şi-i lasă pe spectatori să pătrundă în culisele unui „Scandal la Operă”, propus de Ken Ludwig. Acţiunea se petrece în cadrul unei opere, unde conflictele izbucnesc în momentul apariţiei unui mare tenor italian. Umorul este garantat de replicile personajelor principale, interpretate de Mircea Diaconu, Alexandru Jitea, Alexandru Gheorghiu şi Luminiţa Erga. „Am ales ce am avut mai bun şi am venit la Jupiter în momentul în care ni s-a făcut propunerea să participăm la Maratonul Teatrelor. Să dea Dumnezeu, dacă sunteţi în sală, să facem maratonul acesta în fiecare an. Comedie, comedie muzicală, actori superbi, haz. Asta se poate auzi şi vedea la Jupiter”, îi asigură pe amatorii de comedie directorul Teatrului Nottara, Mircea Diaconu.

Weekend-ul se încheie, duminică, cu un alt fel de spectacol - de muzică - susţinut de Loredana, de la ora 21.00.

„Maratonul teatrelor” se desfăşoară în perioada 10 iulie - 31 august, la Teatrul de Vara Jupiter, unde comediile alternează cu muzica bună.