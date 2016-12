Comedie altfel, cu Stela Popescu (I)

Suntem mai degrabă obişnuiţi cu bătrânii neputincioşi, cu vârstnicii uitaţi în sate izolate sau cu pensionarii care stau la cozi să „prindă” bilete la staţiunile de odihnă. „Mamaia”, noua producţie MediaPro Pictures, în regia lui Jesus del Cerro, aduce în prim plan personajul Matilda, o simpatică doamnă de vârsta a treia, nu numai foarte hotărâtă, dar şi foarte creativă în felul în care îşi apără proprietatea de lăcomia unui afacerist veros. Primul rol principal într-un lungmetraj de comedie este pentru Stela Popescu un pariu câştigat în faţa prejudecăţilor care au ţinut-o departe de marele ecran. Stela Popescu a dat substanţă rolului de super-„Mamaie”, fără a exagera cu cascadoriile şi giumbuşlucurile cu care încurcă planurile de spoliere ale personajului principal negativ, interpretat de Valentin Teodosiu. Mamaia Matilda nu se confundă cu apariţiile televizate ale Stelei Popescu, cum nici josnicul om de afaceri Tănase, alias Valentin Teodosiu, nu mai are nimic în comun cu Vandame, hoţul la fel de lipsit de scrupule din „Ho Ho Ho”, precedenta sa colaborare cu Jesus del Cerro. Forţa interpretativă a celor doi actori „salvează” acest film, care marşează pe toate clişeele unei comedii romantice.

Aflată, în weekend, la Constanţa, la proiecţia de gală de la Cinema City, Stela Popescu ne-a dezvăluit o altă faţetă a personalităţii actriţei atât de familiară publicului român, în cadrul unui interviu din care publicăm, astăzi, prima parte.

Reporter (R.): Matilda, primul dvs. rol principal într-un film a fost o mare provocare...

Stela Popescu (S.P.): Da. Aceasta este încrederea venită de la Alma Sârbu (n.r. Alma Bacula - producătorul filmului). Poate aţi văzut şi telenovelele, de exemplu „Aniela”, în care am jucat un rol de mare întindere, interesant. (...) În lungmetraj nu am avut un rol în care să am responsabilitatea întregului film. Lumea este obişnuită cu mine în divertisment, dar în film îmi este puţin teamă să nu fiu confundată cu Stela Popescu. Nici nu vreau să fiu Stela Popescu, vreau să fiu personajul Matilda. Morala acestui film iese din acţiunile ei, starea de optimism pe care o urmărim la finalul filmului vine tot de la Matilda. Să pot să fiu autentică, un om obişnuit, un om care se mişcă în mod obişnuit la o anumită vârstă: aceasta a fost adevărata provocare.

R.: Aţi reuşit. Este un rol de compoziţie care trece peste foarte multe clişee din filmele de comedie.

S.P.: Nu îmi dau seama. Eu am o metodă a mea dintotdeauna. Lumea mă întreabă de ce am avut succes. Cred că cheia succesului meu este sinceritatea. Mă apropii de orice personaj cu sinceritate şi cu trăirea cea adevărată. Nu mă interesează că acolo se văd ridurile şi acolo se văd degetele mele care suferă de artrită. Mă interesează ce simte personajul şi aşa ai, ca actor, veridicitate. De aceea cred eu că lumea merge alături de mine. Simte că nu vreau să păcălesc şi iau publicul alături de mine, tovarăş la un eveniment pe care îl desfăşurăm împreună. Acolo, pe scenă, sinceritatea este un mare aliat în genul pe care eu îl joc de 50 de ani, divertismentul... Când eşti singură la microfon şi te uiţi direct la ei... sunt, uneori, şi opt sute de ochi care te privesc. Este imposibil să nu înţelegi că acolo există nişte unde, vibraţii care vin de la ei către mine şi de la mine către ei. Mi se face şi acum „pielea găinii” când vorbesc despre public. De aceea, noi, actorii, avem mereu emoţii când intrăm în scenă. Apoi, te acomodezi, te linişteşti şi începi să conversezi cu publicul şi devii din ce în ce mai bun. Dar primul şoc e când lumea se uită la tine, chiar şi când ajungi la o vârstă ca a mea şi la 55 de ani de carieră. Ştiţi cum e lumea, care zice: „Parcă la televizor e mai grasă, ba e mai slabă, dar uite ce rochie are...”. Eu îmi fac un fel de intrare în care îi las să comenteze un pic şi apoi, când „intru în text”, îi las să aibă posibilitatea să asculte şi să înţeleagă. Aici este greutatea în teatrul de revistă. Publicul trebuie să te asculte, să înţeleagă adevărul, să-l accepte şi apoi să zică: „Bravo, are ea dreptate! Teatrul uneşte oameni”. (va urma)