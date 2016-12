Comemorare Edgar Allan Poe

De 60 de ani încoace, în fiecare an, cu ocazia aniversării naşterii scriitorului, un anonim lasă trei trandafiri şi o sticlă de coniac pe jumătate plină pe mormântul lui Poe. Anul trecut, misteriosul vizitator nu s-a arătat, dezamăgindu-i pe fanii scriitorului, care se adunaseră încă din timpul nopţii, înfruntând frigul, pentru a-l zări. Lipsa lui a sporit misterul din spatele apariţiei anuale a vizitatorului. Oameni din Pittsburgh, Cleveland, New York şi alte locuri îndepărtate s-au adunat la porţile cimitirului din centrul oraşului, marţi seară, pentru a vedea dacă obiceiul a încetat sau dacă omul se întoarce după ce a lipsit un an. Miercuri a fost a 202-a aniversare a naşterii lui Edgar Allan Poe.