Comemorarea eroilor Revoluţiei

Ca în fiecare an, pe 22 decembrie, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa comemorează eroii Revoluţiei din 1989. Cu acest prilej sunt organizate o suită de manifestări menite să marcheze acest eveniment. Astfel, în cursul zilei de astăzi, la ora 08.30, cadrele IJJ vor lua parte, în clubul unităţii, la o întrunire în care se va evoca momentul istoric petrecut în urmă cu 22 de ani. La ora 12.00, primul adjunct al inspectorului şef, col. Constantin Burcuţă, va depune o coroană de flori la Troiţa Martirilor Revoluţiei din Decembrie 1989, de la Casa de Cultură. La ceremonialul militar, onorul va fi dat de un pluton format din 18 de subofiţeri, sub comanda cpt. Adrian Oprea, iar preotul militar Laurenţiu Cristinel Oprea va face parte din soborul de preoţi care oficiază o slujbă de pomenire. Următorul ceremonial de depunere de coroane de flori la care participă reprezentanţii IJJ Constanţa va avea loc la ora 13.45, la Grupul Funerar al Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 de la Cimitirul Central Constanţa. Precizăm că IJJ Constanţa cinsteşte memoria eroului martir, sublocotenent post-mortem Napoleon Stroe, erou jandarm căzut sub gloanţe în decembrie 1989.