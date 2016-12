Comenzile noi din industrie, avans lunar, cădere anuală

Comenzile noi din industrie, per total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut în ianuarie 2013, în termeni nominali, cu 6,7% faţă de luna precedentă, dar au scăzut cu 7,4% faţă de perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. În ianuarie s-au înregistrat creşteri, comparativ cu luna precedentă, în industria bunurilor de capital (plus 18,4%) şi în industria bunurilor de uz curent (plus 10%). Scăderi s-au înregistrat în industria bunurilor intermediare (minus 8,5%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (minus 6,1%). Faţă de aceeaşi lună din 2012, s-au înregistrat scăderi ale comenzilor noi în industria bunurilor intermediare (minus 22,8%). Creşteri s-au înregistrat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (plus 31,9%), în industria bunurilor de uz curent (plus 8,2%) şi în industria bunurilor de capital (plus 1,1%).