Comercializarea vînatului din braconaj se pedepseşte cu închisoare între 1 şi 5 ani

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, ieri, cererea de reexaminare a şefului statului la Legea vînătorii, stabilind că acele acte de comercializare şi orice operaţiuni privind vînatul dobîndit prin braconaj reprezintă infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. Modificările aduse Legii vizează admiterea vînătorii \" în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate\", numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management ale ariilor naturale respective, iar în zonele tampon doar a speciile care nu fac \"obiectul protecţiei în aria naturală respectivă\". O altă modifcare a Legii vînători vizează excluderea din fondurile cinegetice a \"zonelor strict protejate\", a \"zonei tampon din cuprinsul din cuprinsul Biosferei Delta Dunării\" şi interzicerea vînătorii şi accesului cu arma în această zonă. Pe de altă parte, deputaţii jurişti au decis că se constituie în infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei \"comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vînatul dobîndit prin braconaj, sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acest vînat, pe lîngă scoaterea din ţară a trofeelor de vînat, trasportul vînatului dobîndit prin braconaj şi eliberarea de autorizaţii ilegale pentru vînătoare, prevăzute de legea iniţială\". În plus, deputaţii au redus de patru ori amenzile pentru nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon de către administratorul ariilor respective, de la 5.000pînă la10.000 de lei. Deputaţii au acceptat şi o altă reglementare care presupune acordarea de despăgubiri proprietarilor, pentru \"pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic\", produse în \"ariile naturale protejate, neincluse în fondurile cinegetice\", pe lîngă ariile în care nu este permisă vînătoarea. În plus, deputaţi au decis sancţionarea \"gestionarului faunei de interes cinegetic\", care nu respectă prevederile legii (nr- în sensul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice etc, în exercitarea activiăţii de vînătoare), prin pierderea dreptului de a practica vînătoarea pentru sezonul următor de vînătoare. Deputaţii au mai decis, printr-un amendament interzicerea \"incendierii miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile de vînătoare\", în scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic.