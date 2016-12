Comercianţii ambulanţi, un fenomen

Ca de obicei, în perioada premergătoare sărbătorilor, se intensifică cazurile de comerţ ambulant. Pentru a ţine în frâu fenomenul, conducerea Serviciului Comercial, din cadrul Poliţiei Locale Constanţa, a intensificat numărul de controale. „Muncim în orele în care lumea vine de la serviciu. Astfel că stăm până la 18,00 ori 19,00 prin pieţe şi muncim şi în weekend. Avem protocol cu Poliţia şi cu Jandarmeria şi, împreună, confiscăm marfa expusă ilegal“, a declarat directorul executiv adjunct al Poliţiei Locale, Ionuţ Pripişi. El a explicat că au fost confiscate, de-a lungul timpului, tone de marfă care au fost predate Ministerului de Finanţe ori societăţii agreate de minister pentru valorificare sau distrugere. Numai în cursul ultimului an au fost aplicate peste 1.000 de amenzi, din care peste 500 numai în ultimele luni. „Când suntem în piaţă, lucrurile sunt în ordine, dar când am plecat de acolo apar iar comercianţii ambulanţi. Încercăm să ţinem fenomenul sub control, însă trebuie găsite soluţii noi“, a mai spus Pripişi. El a explicat că absolut toate amenzile sunt precedate de unul, două sau chiar trei avertismente, însă ambulanţii nu înţeleg. „Chiar şi după ce îi amendăm, îi găsim din nou în piaţă. Amenzile care nu sunt plătite în termen de 15 zile sunt trimise la Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa, care demarează procedurile de executare silită“, a menţionat Pripişi.