Comercianții au furat startul reducerilor

Nici nu am intrat bine în noul an că marile magazine ne-au întâmpinat deja cu promoții care de care mai atractive. Cu toate că, oficial, tăierile de preţuri ar trebui să se aplice abia începând din 15 ianuarie, multe magazine au furat încă de pe acum startul la reducerile de iarnă. Cei care nu au rămas cu buzunarele goale după Sărbători au acum ocazia perfectă să se înnoiască, mai ales că reducerile sunt greu de refuzat, chiar și de 50%, la mai toate articolele de îmbrăcăminte, accesorii și încălțăminte de sezon. Prețurile ghetelor, fularelor, căciulilor, gecilor sau paltoanelor - toate au intrat la apă. În plus, TVA-ul a scăzut de la 24 la 20% la toate produsele, cu excepția alimentelor. Așa că nu e de mirare că în marile centre comerciale a început forfota la raioanele de îmbrăcăminte. O tânără constănțeancă, Alina, aștepta cu nerăbdare momentul promoțiilor pentru a-și cumpăra geaca la care visa încă din toamnă. ”Înainte nu mă puteam apropia de ea. Costa 450 de lei. Acum am avut noroc și am prins-o la 300 de lei. Am economisit 150 de lei. De restul pot să mai îmi cumpăr ceva”, a povestit entuziasmată Alina.

CONSTĂNȚENII NU VOR SĂ MAI AȘTEPTE DEBUTUL MARILOR REDUCERI DE IARNĂ, DE TEAMĂ CĂ NU VOR MAI GĂSI MĂRIMEA CARE LI SE POTRIVEȘTE

Pentru cumpărăturile care nu sunt urgente, ideal ar fi să așteptați data de 15 ianuarie, când începe oficial perioada de reduceri. Pentru a scăpa de hainele de iarnă nevândute, comercianții vor ieftini marfa cu până la 90%. Cu toate acestea, mulți constănțeni spun că vor să profite de pe acum de prețurile mici, și asta deoarece le e teamă că nu vor mai găsi mărimea care li se potrivește. ”Port o mărime medie la îmbrăcăminte, iar hainele pe măsura mea se vând ca pâinea caldă. Dacă aștept până la mijlocul lunii, când încep marile reduceri, rafturile vor fi goale. Prefer să îmi cumpăr ceea ce am nevoie încă de pe acum”, a spus și Ioana, aflată la cumpărături într-un centru comercial din Constanța.