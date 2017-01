Comerţul socialist nu a murit! Ca şi în politică, vechile metehne şi apucături s-au conservat de minune. Ba, chiar mai mult decît atît, unele au escaladat culmile progresului generat de capitalismul de cumetrie! Comerţul socialist face casă bună cu capitalismul de cumetrie. Amîndouă au faţă umană. Comerţul socialist e pretutindeni, chiar dacă au apărut peste tot alte case de marcaj. Regulile sale sînt valabile şi astăzi. E drept, ştersul nasului cu mîneca este contabilizat electronic de către camerele video de supraveghere, ceea ce reprezintă un pas înainte. Cu toate acestea, răspunderea este tot colectivă. Dacă reclami ceva, e ca şi cum te-ai adresa pereţilor! Vînzătorul, acolo unde el există, preferă dialogul prin scobitul în urechi şi între dinţi, ca şi putoarea de om stătut şi asudat. Tot lipsa de educaţie este dominantă. Fără ea, dacă vă amintiţi, nimeni nu făcea carieră la aprozar. Pentru cei foarte tineri, precizez că la aprozar se vindeau legume şi barabule, forma comunistă a cartofilor. Regula salamului se aplică cu succes şi astăzi. Dacă vrei 50 de grame din acest produs, e musai să-l iei pe tot, cel care a mai rămas, urmînd ca plata să fie făcută pesemne în rate. Comerţul socialist trăieşte intens prin aceleaşi vitrine murdare şi produse soioase. Eşti servit ca în baltă. Cu mîl cu tot. E drept, diversiunile comerţului socialist nu au reuşit în totalitate în marile marketuri, cantonîndu-se în cartierele de la periferie, dar şi în anumite locuri din centrul oraşului. Pentru unii negustori, comerţul socialist se dovedeşte a fi şi acum o mană cerească. Dacă nu pică, nu-i aşa?, curge! Un slogan cu adînci vibraţii patriotice. Nu ne vindem ţara, dar nu renunţăm nici la obiceiurile comerţului socialist. Sînt lucrători în comerţ care nu s-au vindecat de nostalgia timpurilor de altădată. Ce erau măcelarii pe vremuri! Ehei, ce timpuri! Într-o relaţie, un profesor universitar nu făcea nici măcar doi bani sau cît o ceapă degerată! Cu măcelarul, cum să zic, era cu totul altceva! Conta foarte mult, ca să zic aşa, pe grila socială a pilelor şi relaţiilor. E firesc ca măcelarul să tînjească după perioada cînd era comparat cu un prim secretar, dacă nu cumva şi prim secretarul ajungea la mîna lui… Sînt adepţi ai comerţului socialist care evocă frecvent anumite simboluri din activitatea derulată în trecut. De pildă, tejgheaua, care reprezenta un loc intim al comerciantului antrenat să vîndă produse alimentare pe sub mînă. Cînd toată lumea se descurca foarte greu cu mîncarea, sub tejghea se găseau de toate. Tejgheaua socialistă era asemuită adeseori cu cornul abundenţei. Sub tejghea, fantastic, se depozitau cantităţi însemnate de carne, lapte, pene, ouă. Adică exact ceea ce ne promitea partidul nouă! Poţi să crezi aşa ceva? Sînt vînzători care au făcut avere cu tejgheaua. De pildă, o negustoreasă din Bucureşti mi-a relatat cu lux de amănunte cum fura uleiul dat pe cartelă cu pipeta. Comerţul socialist ne arată tot timpul faţa lui hîdă. Existenţa sa este atestată de comportamentul vînzătorilor soioşi, care continuă să ţipe la amărăştean şi să-l oblige să cumpere cît şi ce vor ei! Pentru lumea săracă, comerţul socialist rentează. Ca să supravieţuiască, înghite tot ceea ce i se bagă pe gît. În definitiv, fără amărăşteni, comerţul socialist ar fi dispărut definitiv. Noi sîntem totuşi o ţară eminamente săracă!