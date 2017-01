Comerţul tradiţional, depăşit de retailul modern

Retailul modern, reprezentat de hipermarketuri, magazine discount, cash&carry şi supermarketuri, a depăşit în acest an 50% din totalul pieţei de profil, în detrimentul comerţului tradiţional, care în 2009 deţinea o cotă de 55%, a declarat Valentin Mircea, membru al plenului Consiliului Concurenţei. „În raportul de acum un an, noi estimam comerţul tradiţional la 55% din piaţă şi marile lanţuri la 45%. În urma investiţiilor făcute de marile reţele, cuplate cu insolvenţe ale micilor magazine, comerţul modern l-a depăşit în acest an ca pondere pe cel tradiţional”, a spus Mircea. De altfel, el a declarat că se aşteaptă ca retailul modern să crească şi în următorii ani. Potrivit reprezentantului Consiliului Concurenţei, epoca investiţiilor de tip gree-field în comerţ nu mai este de actualitate, iar de acum sunt aşteptate achiziţii între lanţurile de retail. Pe de altă parte, Mircea a declarat că instituţia pe care o reprezintă nu poate face reglementări în domeniu, ci doar recomandări. „Vis-a-vis de plângerile legate de faptul că preţurile sunt prea mari în magazine, suntem încă mult sub media europeană, dar ele sunt mari pentru puterea de cumpărare a românilor. Ele pot fi scăzute nu prin reglementări, ci prin concurenţă”, a spus Mircea.