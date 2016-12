Comisarul Berbeceanu, primit cu aplauze la Deva

Fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, comisarul Traian Berbeceanu, a fost primit cu aplauze de zeci de susţinători şi de familie, marţi noapte, când a ajuns acasă, în Deva, după ce a fost eliberat din arest. Berbeceanu a fost aşteptat ore în şir, în faţa blocului în care locuieşte, de rude, prieteni, colegi şi vecini. Aceştia au afişat un banner pe care scria: „Deva are nevoie de tine. Traian Berbeceanu. Respect“. Cel mai nerăbdător membru al grupului a fost fiul comisarului, în vârstă de nouă ani, care le-a împărţit ceai şi cafea oamenilor strânşi pentru a-i întâmpina tatăl. „Am avut parte şi noroc de judecători care au ascultat cu mare atenţie argumentele mele şi, în final, au luat decizia corectă. (...) Clipele petrecute departe de familie au fost cumplite, dar, probabil, toate lucrurile importante au un preţ şi, oricât de mare ar fi acest preţ, trebuie plătit. Sunt o persoană fericită şi bogată, pentru că am lângă mine atâtea persoane care mă susţin. Asta nu poate să ne ia nimeni: demnitatea şi onoarea, unitatea care există între mine, echipa mea şi oamenii pe care i-am servit ani de zile. Cred că se va face dreptate. Am deplină încredere în justiţie“, a declarat Berbeceanu.

ÎN LIBERTATE Comisarul Traian Berbeceanu a părăsit, marţi după-amiază, arestul Poliţiei Capitalei, după ce instanţa supremă a stabilit definitiv că acesta poate fi cercetat în stare de libertate. El a stat în spatele gratiilor din 24 octombrie până în 26 noiembrie, fiind acuzat că ar fi sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. În acelaşi dosar sunt cercetaţi soţii Titus Biriescu şi Ramona Biriescu, consideraţi liderii grupării infracţionale specializate în comerţ ilegal cu petrol.