Comisarul european desemnat pentru Energie respinge acuzaţiile de antisemitism

Comisarul desemnat pentru portofoliul Energiei, germanul Gunther Oettinger, a dezminţit acuzaţiile de antisemitism, subliniind că are “relaţii foarte intense şi apropiate” cu comunitatea evreiască din Germania. Oettinger a răspuns, joi, în cadrul audierilor care au durat trei ore, întrebărilor eurodeputaţilor care pot refuza prezenţa sa în cadrul viitoarei Comisii Europene. Întrebat de o eurodeputată despre participarea sa la “un grup de reflecţie cunoscut pentru poziţiile sale antisemite”, Oettinger a afirmat: “Predecesorul meu la conducerea landului Baden-Wurtemberg era membru al unei fundaţii şi eu l-am succedat. Am refuzat ulterior să particip la reuniunile acestei fundaţii. Am relaţii foarte intense şi apropiate cu comunitatea evreiască. Se poate constata acest lucru în Baden-Wurtemberg”. Oettinger a pus accentul pe… valorile sale creştine.

Gunther Oettinger a fost implicat într-o polemică privind declaraţiile pe care le-a făcut în 2007, când a apărat trecutul unui fost nazist, predecesorul său la conducerea landului Baden-Wurtemberg, Hans Filbinger, la înmormântarea acestuia. Oettinger a trebuit să dea asigurări că nu va reprezenta interesele industriei energetice germane în cadrul funcţiei sale de comisar european. “Nu sunt un comisar german, eu sunt un comisar propus pentru portofoliul Energiei. Nu voi susţine structurile germane”, a afirmat el, recunoscând că a avut legături directe cu unii lideri ai grupurilor energetice din ţara sa. “Nu am acţiuni la EON, RWE şi la alte grupuri energetice, dar trebuie să am contacte directe cu companiile. Am fost mereu independent, am încercat mereu să fiu corect şi am refuzat influenţarea intereselor economice”, a spus el.