Comisarul ONU pentru Drepturile Omului cere informaţii complete despre criza din Myanmar

Înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, Louise Arbour, a cerut, marţi, juntei din Myanmar să furnizeze informaţii complete despre acţiunile în forţă din timpul protestelor de săptămîna trecută, precum şi despre soarta persoanelor arestate. “În condiţiile în care protestatarii au devenit invizibili, îngrijorarea noastră creşte în legătură cu siguranţa şi binele călugărilor, închişi în mănăstiri sau chiar mai rău şi pentru sutele de persoane arestate, precum şi pentru cei răniţi sau îndepărtaţi de pe străzi şi duşi în locuri necunoscute”, a explicat Louise Arbour. Autorităţile din Myanmar au anunţat că zece persoane au murit în incidente, dar Occidentul este de părere că bilanţul este mult mai grav. Paulo Sergio Pinheiro, raportor special al ONU în Myanmar, a declarat că “mii de protestatari paşnici au fost arestaţi”. Nyunt Swe, însărcinatul cu afaceri al Myanmarului la Geneva, a declarat că ţara sa face paşi către democraţie şi a acuzat “elemente distructive interne şi externe” că s-au aflat în spatele protestelor ample. Într-o referire la sancţiuni, el a spus că membrii comunităţii internaţionale nu ar trebui să ia măsuri care vor alimenta problemele. UE a prezentat un proiect de rezoluţie în care a cerut Myanmarului să-i permită lui Pinheiro desfăşurarea primei misiuni din ultimii patru ani.

Un fost ofiţer de informaţii din Myanmar, Hla Win, a declarat că numărul persoanelor ucise în timpul protestelor recente din această ţară se ridică la cîteva mii, relatează “Daily Mail”, în ediţia electronică de marţi. “Mult mai multe persoane au fost ucise în ultimele zile. Cadavrele sunt de ordinul cîtorva mii. Cadavrele a sute de călugări executaţi au fost abandonate în junglă”, a precizat ofiţerul. Win a spus că a demisionat atunci cînd a primit ordinul de a participa la un masacru. Demisia sa a creat speranţe în rîndul cetăţenilor birmani, care consideră că plecarea lui va fi urmată de cea a altor lideri, în special a generalului Than Shwe şi a adjunctului său, generalul Maung Aye. Grupurile de disidenţi susţin că pînă la 200 de protestatari au fost ucişi în reprimarea violentă a protestelor, spre deosebire de bilanţul oficial de zece morţi, furnizat de Guvernul birman, iar 6.000 de persoane au fost reţinute. Actorul american Sylverster Stallone a declarat că a fost martor la scene de coşmar în timpul filmărilor pentru “John Rambo”, desfăşurate la graniţa dintre Myanmar şi Thailanda. “Am asistat la urmări, supravieţuitori cu picioare tăiate şi tot felul de răni provocate de explozia minelor”, a declarat actorul. “Este o poartă spre iad şi depăşeşte şi cele mai sălbatice vise”, a explicat Stallone. “Toate drumurile sînt minate. Am sunat la redacţia publicaţiei “Soldier of Fortune” şi mi-au spus că Myanmarul este principala zonă de pe planetă unde sînt comise abuzuri umane”, a explicat actorul.