Comisia „Călăraşi” dă dureri de cap

NU EXISTĂ ACORD CU PNL Nu se termină bine un scandal, că începe altul. Nu ştim exact ce se întâmplă în cadrul USL, dar ceva scârţâie şi trebuie „uns”. Nebunia a început după ce premierul Victor Ponta a anunţat că va fi înfiinţată o comisie parlamentară comună, alta decât cea din Senat, care se ocupă de anchetarea activităţii CEC Bank, menită să analizeze dacă Traian Băsescu s-a folosit de funcţie pentru afacerea familială. El a afirmat că a avut o discuţie telefonică cu liderul liberalilor, Crin Antonescu, şi PNL este de acord cu înfiinţarea comisiei. După anunţ, liberalii au ridicat din umeri şi au spus că ei nu au fost consultaţi pe marginea subiectului. Liderul deputaţilor PNL, George Scutaru, a declarat, totuşi, că liberalii sunt deschişi să discute subiectul în USL. Întrebat dacă întârzierea înfiinţării comisiei poate fi pusă pe seama unei eventuale apropieri a PNL şi a lui Antonescu de Băsescu, deputatul liberal a răspuns ironic: „Aici adresaţi întrebarea altora, că nu noi am semnat pactul de coabitare şi am stat în dialog cu preşedintele Băsescu“. În schimb, liderul PC, Daniel Constantin, a declarat că a fost informat de Ponta asupra discuţiei cu Antonescu, pe tema comisiei. Spre seară, jurnaliştii au aflat că Victor Ponta s-a întâlnit cu Crin Antonescu. Surse participante la discuţii au dezvăluit jurnaliştilor că nu se ajunsese la un acord pe marginea subiectului.

UNII ŞTIU, ALŢII NU? Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat că decizia privind elaborarea documentelor pentru constituirea comisiei pe „cazul Călăraşi“ a fost luată în cabinetul său de la Cameră şi au fost prezenţi miniştrii PNL Chiţoiu, Câmpeanu şi Stroe, care nu au avut obiecţii, ceea ce înseamnă, din experienţa sa, că a fost acceptată. El a adăugat că la discuţii a fost prezent şi liderul PC, Daniel Constantin, care a spus că sprijină demersul. În opinia lui, PNL trebuie întrebat de ce s-a răzgândit „de ieri până azi“ în privinţa comisiei „Călăraşi“. El a spus că îi displace faptul că, după ce este luată o decizie în echipă, cineva din echipa respectivă o infirmă.

TRAFICUL DE INFLUENŢĂ... Senatorul PNL Ioan Ghişe spune că, în cazul în care raportul comisiei va evidenţia elemente de infracţionalitate, va fi trimis la Parchetul General. În opinia liberalului, „cazul Călăraşi este de domeniul evidenţei că acolo s-a făcut un trafic de influenţă, numai din ceea ce au spus preşedintele, consilierul prezidenţial Rădulescu, fiica, Ioana Băsescu, respectiv ministrul de Finanţe. Plus faptele, adică îţi dă în şase zile un credit care depăşeşte standardele bancare, după care intervii să-l menţină în funcţie pe cel care i-a dat fiicei tale acel credit, chiar el, păcătosul, spunând că, de fapt, el a vrut să ia creditul, dar n-a putut, că are venitul mai mic decât fiica lui“. În plus, el a arătat că „Traian Băsescu are imunitate doar pentru declaraţii, nu şi pentru fapte”. Întrebat dacă USL îl va suspenda pe preşedinte în cazul în care raportul comisiei „Călăraşi“ constată ilegalităţi, Ghişe a răspuns: „Băsescu este suspendat din 6 iulie 2012, prin hotărârea Parlamentului numărul 33. El, după aceea, a fost demis şi de către popor. Faptul că Parlamentul nu şi-a îndeplinit obligaţia constituţională de a finaliza procedura referendumului printr-o hotărâre în constatare face să existe această confuzie”.