Comisia de Acreditare a Spitalelor va angaja colaboratori

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), care va începe evaluarea unităţilor sanitare după ce Ministerul Sănătăţii (MS) va aproba standardele necesare în acest scop, va avea în subordine 400 de evaluatori, dintre care 385 vor fi colaboratori externi. Decizia ca majoritatea evaluatorilor să fie colaboratori externi ai instituţiei a fost luată din considerente financiare, mai exact pentru ca personalul să fie plătit numai pe durata muncii efective. Spitalele din România vor fi evaluate pe baza unor criterii precum existenţa unui plan strategic pe baza nevoilor de îngrijire ale pacienţilor, existenţa unei strategii de comunicare viabilă şi respectarea regulilor de igienă a alimentaţiei. În plus, potrivit standardelor create de CoNAS, instituţiile trebuie să se asigure că gestionarea informaţiilor respectă confidenţialitatea şi securitatea datelor, nivelul de competenţă a personalului să fie îmbunătăţit prin formare continuă şi că dreptul la îngrijire medicală este asigurat nediscriminatoriu. Conform aceloraşi criterii, fiecare instituţie va trebui să aibă o politică de diminuare a riscului infecţios şi epidemiologic al mediului spitalicesc, să justifice clinic şi paraclinic prescrierea şi utilizarea antibioticelor şi să facă o evaluare constantă a riscului de infecţie intraspitalicească. Potrivit directorului general al CoNAS, Dan Şerban, instituţia a elaborat deja o serie de standarde şi criterii pe baza cărora se va face evaluarea spitalelor. Astfel, sînt 11 referinţe, 80 de standarde, 344 de criterii şi 1.700 de indicatori pe care spitalele ar trebui să le îndeplinească. “Comisia a reuşit să facă aceste standarde, care se regăsesc în legislaţia naţională. Spre exemplu, un salon de spital nu are voie să aibă mai multe de şase paturi, iar un pat trebuie să ocupe şapte metri pătraţi. Eu am obligaţia să fac aceste standarde şi să le supun organismului colegial, care le va trimite MS pentru aprobare. Eu nu sînt pus aici să desfiinţez spitale şi nici nu vreau. Numai ministerul poate desfiinţa spitale”, a declarat Şerban. Potrivit legii, în termen de un an de la înfiinţarea CoNAS, spitalele trebuie să se înscrie pentru procesul de acreditare, în caz contrar riscînd să piardă fondurile de la Casa Naţională de Asigurări. “Comisia, aflată în subordinea primului ministru, funcţionează, deocamdată, pe baza unui buget asigurat din resursele statului, însă pe viitor, după ce vom începe procesul de evaluare şi acreditare, vom încerca să ne auto-finanţăm prin intermediul taxelor de acreditare pe care le vom percepe spitalelor”, a delcarat Valentin Petrache, director al direcţiei de resurse umane şi comunicare a CoNAS.

• Procesul de acreditare al unui spital va cuprinde şase etape

Procesul de acreditare al unui spital va cuprinde şase etape - cererea spitalului de a fi acreditat, acceptarea şi planificarea perioadei de vizită, auto-evaluarea spitalului pe baza unei fişe-tip, vizita evaluatorilor acreditaţi de CoNAS, urmată de raportul de evaluare şi recomandări şi de evaluarea eficienţei măsurilor de îmbunătăţire a calităţii. Pe baza acestor etape va fi făcut un raport final de acreditare. Deşi un proiect de lege supus dezbaterii publice pe site-ul MS propune mutarea Comisiei în subordinea ministerului, directorul CoNAS a declarat, ieri, că discuţiile în acest sens nu vor avea niciun rezultat. “S-a încercat trecerea sub MS. Niciuna dintre cele 14 comisii care funcţionează în ţări ale UE nu este subordonată MS. Un motiv ar fi că majoritatea spitalelor sînt subordonate Ministerului Sănătăţii”, a precizat Dan Şerban. Cele 431 de unităţi sanitare din România vor intra, din 2010, în proces de acreditare după norme internaţionale privind standardele de cazare, hrană, aparatură medicală şi posibilitatea de a asigura sau nu urgenţe. Secretarul de stat în MS, Aurel Nechita, a declarat că “după acest proces de acreditare, mai multe spitale şi-ar putea schimba profilul, din spital de urgenţă în clinic, ba unele unităţi sanitare ar putea chiar să dispară”. “Sperăm ca, pînă în toamnă, să definitivăm toate criteriile după care vor fi acreditate aceste spitale şi sperăm ca, după 1 ianuarie 2010, să începem acest proces, care va fi de durată”, a completat Aurel Nechita.