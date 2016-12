Comisia de Acreditare a Spitalelor va funcţiona peste o lună

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor (CONAS) va începe să funcţioneze, cel mai probabil, peste o lună, a anunţat preşedintele Comisiei, Romulus Dan Şerban, asta dacă ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, se va ţine de cuvânt. Deşi CONAS a fost constituit de mai bine de un an, instituţia nu şi-a intrat încă în drepturi. Cazurile celor două femei care au contractat o infecţie nozocomială în timp ce erau internate la spitalul CF2 din Capitală a scos la iveală faptul că nici un spital din România nu este acreditat în acest moment. Şi asta pentru că CONAS nu funcţionează, fiind necesară semnătura ministrului Sănătăţii pe ordinul de intrare în vigoare, semnătură care se lasă aşteptată din februarie, aşa cum am mai precizat. Medicii sunt de părere că această comisie ar trebui să-şi intre în drepturi cât mai repede posibil. “Această structură este indispensabilă, ea trebuia făcută de mult, iar acum ea ar trebui să funcţioneze cât mai repede posibil, pentru a facilita asistenţa medicală”, a declarat şeful secţiei de Anestezie-Terapie Intensivă de la Institutul Clinic Fundeni, prof. univ. dr. Dan Tulbure. „Materializarea acţiunii de inventariere a spitalelor se întinde în timp, având în vedere că este vorba de 431 de spitale”, a declarat, la rândul său, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Cristian Irimie. Comisia nu are dreptul să închidă vreun spital, ci numai să evalueze calitatea serviciilor medicale şi calitatea instituţională şi administrativă. Potrivit lui Şerban, CONAS are în acest moment fonduri europene accesate în valoare de cinci milioane de euro şi este în contact cu Comisia omoloagă din Franţa, cea mai puternică Comisie de Acreditare a Spitalelor din Europa.