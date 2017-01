Comisia de anchetă a închisorilor CIA din Parlamentul European ar putea vizita Aeroportul Kogălniceanu

Preşedintele femeilor liberale, Norica Nicolai, a declarat, sîmbătă, la Constanţa, că următoarea Constituţie a României ar putea prevedea un Senat de tip american, care să poată pune sub învinuire, care să declanşeze anchete cu toate competenţele, care să aibă un rol decisiv la bugetare şi o forţă majoră pe securitate. "Serviciile trebuie să îşi facă strict treaba şi să nu ne mai impresioneze pe noi, ca oameni politici", a spus Nicolai. În ceea ce priveşte cazul singurului om acuzat în România de terorism, Omar Hayssam, Nicolai a precizat că, săptămîna viitoare, va avea loc, la Comisia de Apărare, audierea inspectorului principal al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, chestorul Nelu Pop, după care rapotul va fi predat Comisiei Juridice. "Subiectul Omar Hayssam va deveni obsedant atunci cînd vom începe dezbaterile la legile siguranţei naţionale, pentru că atunci trebuie să specificăm clar competenţele de monitorizare post-judiciară. Acum, VIP-urile justiţiei româneşti reuşesc să treacă nestingherite graniţa, fără să le mai găsească cineva. Pînă în acest moment, niciun şef de serviciu nu îşi declină vreo culpă în cazul lui Omar Hayssam. După părerea mea există legislaţie care să le dea competenţă, dar există prea mulţi jucători pe piaţa informaţiilor, fapt care duce la un proces de călcat pe picioare, care este tradiţional în România. Pasarea responsabilităţii de la unul la altul este sport naţional. ", a precizat Nicolai.

Liderul femeilor liberale a mai spus că, în perioada 17-19 octombrie, va sosi la Bucureşti comisia de anchetă a închisorilor CIA din Parlamentul European ai cărei membri, cel mai probabil, vor dori să viziteze şi Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu de la Constanţa. "Nu este vorba despre o lipsă de încredere din partea acestei comisii, ci de faptul că noi am fost foarte deschişi şi am insistat să vină la Bucureşti pentru a verifica documentele verificate în prealabil de noi. Vrem să clarificăm acest scandal, care este folosit ca un atac de imagine la adresa României, alături de altele", a precizat Nicolai. Un alt subiect tratat de către preşedintele Organizaţiei de Femei a PNL a vizat prezenţa bazelor americane în România. "Există deja dezbateri cu privire la bugetarea bazelor americane. Este clar că aceste baze vor exista, din moment ce, la sfîrşitul acestui an, încep construcţiile la Kogălniceanu, Bagadag şi Smîrdan. Construcţiile nu vor fi de tipul celor utilizate în perioada războiului rece, ci unele uşoare şi mobile, care pot fi translatate rapid în caz de nevoie", a precizat Nicolai.