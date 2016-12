Comisia de anchetă în cazul Udrea începe audierile cu ziariştii

Comisia parlamentară de anchetă în cazul ministrului Turismului, democrat-liberala Elena Udrea, s-a întrunit, ieri, pentru prima dată de la constituire, stabilind persoanele care vor fi audiate de deputaţi şi documentele pe care aceştia le vor solicita de la Ministerul Turismului (MT). Preşedintele comisiei de anchetă, liberalul Ludovic Orban, a declarat că s-a hotărît ca, pe parcursul derulării activităţii Comisiei, să fie solicitate documente considerate relevante. Membrii comisiei au decis să trimită o adresă către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin care solicită Autorităţii detalii cu privire la numărul de controale care s-au executat în acest an la minister de către ANRMP, dar şi copii ale dosarelor de supraveghere. Totodată, Comisia a decis să-şi desfăşoare lucrările săptămînal, pînă la finalizarea anchetei, în zilele de marţi, miercuri şi joi dimineaţă. În plus, membrii Comisiei au decis ca primele persoane audiate să fie reprezentanţii mass-media care au semnalat nereguli privind modul în care a ministrul Udrea a cheltuit banii publici la nivelul acestei instituţii. Orban a precizat, la finalul şedinţei, că Udrea va fi audiată, dacă se va considera necesar, după ce membrii forului vor studia documentele solicitate de la Minister şi după audierea angajaţilor MT care au fost implicaţi în evenimentele analizate de Comisie. Deputatul PSD Aura Vasile a declarat, la rîndul ei, că Udrea va fi chemată la audieri “dacă va fi necesar”, după ce deputaţii din comisie vor avea un punct de vedere. De asemenea, Orban s-a arătat deranjat de ideea pe care PD-L ar încerca să o acrediteze public, conform căreia ar avea interese de vendetă personală în cazul Udrea. El a spus că astfel de acuzaţii reprezintă “o interpretare rău-voitoare, care încearcă să trasforme, practic, activitatea unei comisii, care acţionează în baza Regulamentului Camerei, care are un obiectiv de aflare a adevărului, într-un război de natură personală”. Susţinut de colega sa de partid, Adriana Săftoiu, el a sugerat că nu se va lăsa intimidat de tentativele PD-L de decredibilizare a membrilor şi activităţii comisiei. Săftoiu a apreciat că se încearcă inducerea unor suspiciuni de către PD-L, ca şi cum “bau-baul campaniei pentru prezidenţiale” ar trebui să-i oblige pe parlamentarii comisiei de anchetă într-un asemenea hal încît să nu mai întreprindă nimic în direcţia aflării adevărului despre modul de chletuire a banilor publici la Turism. Săftoiu a sancţionat şi ameninţările mascate formulate luni de Udrea la adresa unor lideri social-democraţi, arătînd că, în cazul în care ministrul Turismului vrea lămuriri, poate propune, la rîndul său, înfiinţarea unor comisii de anchetă. Ea a apreciat că neparticiparea reprezentanţilor PD-L la lucrări “decredibilizează clasa politică”, pentru că problema nu este Elena Udrea sau Monica Ridzi, ci cheltuirea banului public. Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că democrat-liberalii sînt convinşi de faptul că prin constituirea comisiei de anchetă în cazul Udrea se face un “joc politic”, arătînd însă că pedeliştii aceştia nu vor interveni în niciun fel în lucrările comisiei, mai ales că nu fac parte din ea. Cei opt membri ai comisiei au mai votat regulamentul de funcţionare şi au convenit că “după fiecare reuniune se vor trage concluzii şi se vor stabili persoanele care vor fi audiate la următoarea întîlnire”.