Comisia de femei a UDTR a sărbătorit „Ziua Mamei în Republica Turcia”

Comisia de femei aparţinînd Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), în colaborare cu UDTR, a organizat, miercuri seară, la restaurantul „Colonadelor”, un program ce a cuprins o serie de manifestări culturale inedite, pentru a marca „Anneler Günü” - „Ziua Mamei în Republica Turcia”. Evenimentul a reunit peste 150 de femei aparţinînd acestei etnii, din Mangalia, Cumpăna, Techirghiol, Valu lui Traian, Cobadin, Medgdia şi Ovidiu. Din programul manifestării a făcut parte simpozionul cu tema „Rolul Mamei în cadrul familiei turce”, unde au avut loc o serie de discuţii libere susţinute de mamele turcoaice care provin din medii intelectuale, afaceri, cadre didactice. Scopul simpozionului a fost acela de face schimb de experienţă. În cadrul evenimentului a avut loc şi o expoziţie de ţesături şi obiecte tradiţionale lucrate manual, precum şi o şezătoare unde femeile aparţinînd acestei etnii au avut ocazia să interpreteze cîntece vechi, învăţate de la bunici ori străbunici.

De asemenea, în cadrul manifestării a avut loc şi premierea femeilor care au participat, de-a lungul timpului, la acţiunile organizate în cadrul Comisiei pentru Femei a UDTR. „ A fost o seară în care am cîntat şi am recitat poezii. Am oferit şi premii femeilor pentru activitatea lor desfăşurată pe anul 2007. „Am vrut să facem un schimb de experienţă şi să le răsplătim cu premii pe femeile care au participat la evenimentele organizate de noi. Turcoaicele nu sînt numai mame, persoane în jurul cărora gravitează întreaga familie, sînt şi femei de afaceri, femei de succes”, a spus preşedintele Comisiei de femei din cadrul UDTR, Melec Amet.

Printre femeile care au fost premiate s-au numărat prof. univ. Emin Emel - Universitatea „Ovidius”, Islam Emine, Ibraim Nurvet, Ferat Acce, Begrie Betemir, Gevrie Gafar, Macbule Ismail, Melat Raşid, Abdula Gulten.