Comisia de revizuire a Constituţiei a stabilit, astăzi, ca până în 31 martie să elaboreze principiile, filosofia modificării Constituţiei, până la 15 aprilie să depună amendamente, iar de la 1 mai să înceapă dezbaterile propriu-zise, pornind de la proiectul de revizuire anterior şi nu de la "zero". Preşedintele comisiei, senatorul PSD Ion Chelaru a propus, în şedinţa comisiei, ca, în două săptămâni, să fie prezentat comisiei un document care să reflecte principiile, filosofia revizuirii Constituţiei, arătând că acest proces nu trebuie pornit "de la zero", ci luând în calcul "lucrurile bune" din proiectul de revizuire elaborat anterior. "Trebuie să facem, în două săptămâni, până pe 31 martie, să fie prezentat un document, o informare cu privire la principalele instituţii, la principiile care au stat la baza acestui proiect care să fie elaborat şi de noi şi de Consiliul Ştiinţific. Să prezentăm acest raport în comisie şi apoi stabilim paşii următori. Eu nu cred şi nu sunt de acord cu varianta că trebuie să o luăm de la zero. Sunt lucruri pe care proiectul de revizuire le-a câştigat, agreate şi de Curtea Constituţională, şi de comisia de la Veneţia, şi de toate partidele şi sunt lucruri în discuţie. Eu aş vrea ca, până la 15 aprilie, deci o lună de zile, amendamente fundamentale agreate politic de grupurile parlamentare să fie depuse şi să începem la 1 mai o asemnea discuţie",a adăugat Chelaru. Această propunere a fost agreată de toţi membrii comisiei. Chelaru a precizat că proiectul de revizuire a Constituţiei discutat anterior de comisie are 24 de prevederi declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională şi acestea trebuie excluse.