Comisia Europeană ne vede-n roz

Creşterea economiei României va accelera în acest an şi în 2016, la 3,5%, respectiv 4,1%, susţinută de măsurile de relaxare fiscală, care stimulează cererea internă; totuși, se va adânci deficitul bugetar, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene, îmbunătăţită faţă de estimările din primăvară. Pentru 2017, Comisia Europeană anticipează că ritmul de creştere economică va continua să fie solid, de 3,6%. CE a îmbunătăţit totodată estimările referitoare la nivelul deficitului bugetar, la 1,2% în acest an şi 2,8% în 2016, comparativ cu prognoza din primăvară, când anticipa un deficit bugetar de 1,6% în 2015 şi de 3,5% în 2016. Inflaţia va rămâne negativă până la jumătatea lui 2016, dar îşi va reveni rapid în 2017. În acest an, Comisia se aşteaptă la un declin al preţurilor de 0,4%, urmat de o contracţie de 0,3% în 2016 şi de un avans de 2,3% în 2017. „Cu un nivel scăzut al şomajului şi deflaţie, reducerea cu patru puncte procentuale a TVA va creşte consumul privat la un maxim post-criză în 2016, alimentând un avans al PIB de 4,1%“, conchid analiștii CE.