Comisia juridică a Camerei Deputaților discută joi legea dării în plată

Deputații din Comisia juridică încep, joi dimineață, dezbaterile asupra legii dării în plată, inițiatorul legii, deputatul liberal Daniel Zamfir, având miercuri seara a patra rundă de discuții cu reprezentanții PSD.

''Am convenit ca programul Prima Casă să fie exclus de la aplicarea legii, asupra plafonului de 250.000 de euro noi menţinându-ne părerea că este discriminatoriu acest plafon, dar am ales soluţia raţională care să permită aplicarea legii, urmând ca CCR să decidă dacă prevederea este sau nu neconstituţională, şi am mai stabilit o formulă în care legea să se aplice şi creditelor de nevoi personale cu ipotecă'', a declarat pentru MEDIAFAX Daniel Zamfir.

Liberalul s-a declarat optimist, la finalul celei de a patra consultări pe care a avut-o cu PSD, afirmând că speră ca în şedinţa Comisiei juridice social-democrații să respecte ceea ce au convenit.

''Dacă se va menţine angajamentul asumat de PSD, în mod sigur va fi o lege bună de care vor beneficia cei mai mulţi posesori de credite. Sper să nu avem surprize aşa cum s-a întâmplat la Senat. Legea trebuie să se voteze mâine în comisie şi săptămâna viitoare în plen, pentru că nu îşi mai permit consumatorii să aştepte'', a conchis Zamfir.

Acesta, alături de avocatul Gheorghe Piperea şi reprezentanţii reprezentanți ai Grupului Clienţilor cu Credite în CHF -GCCC, Asociaţiei De Consiliere a Clienţilor Bancari şi Asiguraţilor din România – ACCBAR, Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare – AURSF, Asociaţiei de Protecţie a Consumatorilor -APC și Asociaţiei Parakletos, s-au întâlnit, miercuri seară, cu vicepreşedintele PSD Viorel Ştefan şi vicepreşedintele Comisiei juridice, liberalul Ioan Cupşa, pentru a conveni asupra formei finale a proiectului de lege.