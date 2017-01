Comisia juridică din Senat cere subcomisie parlamentară pentru legile securităţii

Senatorii din Comisia juridică au convenit, ieri, în principiu, să ceară Biroului Permanent înfiinţarea unei subcomisii pentru legile securităţii naţionale, care să lucreze, împreună cu Guvernul şi iniţiatorii, la cele cinci legi din cadrul pachetului legislativ. În cadrul dezbaterilor din cadrul Comisiei juridice, senatorul PSD Şerban Nicolae a propus, la rîndul său, să solicite Biroului Permanent ca membrii comisiei să întocmească un raport pe pachetul de legi al securităţii naţionale, împreună cu Comisia de apărare, şi nu doar aviz, aşa cum era stabilit. Senatorul PSD Antonie Iorgovan a declarat la dezbateri, la care au participat reprezentanţii tuturor structurilor de apărare, că nu a întîlnit \"legi mai proaste decît cele cinci legi din pachetul legilor securităţii naţionale, poate cu excepţia Legii ANI”. El a anunţat că, în cazul în care nu se înfiinţează o subcomisie parlamentară pentru modificarea pachetului de legi privind securitatea naţională, “va protesta sub toate formele” şi va fi primul pe lista celor care vor sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea acestora. Iorgovan a arătat că în aceste legi “sînt probleme mari de constituţionalitate” şi s-a referit la înfiinţarea Comunităţii Naţionale de Informaţii, care se ridică la acelaşi rang de autoritate cu SRI şi SIE, singurele autorităţi în acest domeniu înfiinţate prin Constituţie şi aflate sub control parlamentar. El a criticat şi „transformarea STS-ului şi a SPP-ului în direcţii care ies de sub controlul parlamentar pentru a se subordona unui ministru care este pus în funcţie pe criterii politice”. La rîndul său, senatorul PNL Norica Nicolai a declarat că acest pachet de legi a fost lăsat special pentru a fi luat în dezbaterea Senatului în sesiunea de toamnă, pentru că şi membrii Comisiei de Apărare „au cîteva chestiuni de fond” de luat în dicuţie. În opinia acesteia, „Comunitatea Naţională de Informaţii nu poate funcţiona ca integrator de informaţii şi ca decident în planul planificării strategice a informaţiilor faţă de celelalte servicii”.