"Comisia pentru un litoral mai bun" propune numirea unui guvernator al litoralului

"Comisia pentru un litoral mai bun" s-a reunit, ieri, din nou, la Constanţa. "Întîlnirea este una de lucru, aşa cum vor mai fi şi altele, deoarece în acest debut de extrasezon vom avea cea mai mare pondere a activităţii noastre. Vom lucra toamna şi iarna, pentru ca să finalizăm cît mai curînd strategia de dezvoltare a litoralului pentru următorii cinci ani", a declarat preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) Regiunea Sud-Est, Corina Martin. În acest context, ea şi-a exprimat dezamăgirea cu privire la lipsa de interes manifestată de reprezentanţii Ministerului Mediului, Ministerului de Finanţe şi Ministerului de Interne, care au refuzat să mai participe la lucrările Comisiei, în ciuda faptului că au fost invitaţi de fiecare dată. "Comisia are membri foarte clar definiţi, dar este decizia lor dacă se prezintă la lucrări sau nu. Reprezentanţii celor trei ministere care nu mai participă la lucrările Comisiei au venit doar la prima întîlnire, probabil, pentru ca să vadă ce punem noi la cale pe plan local. Dar atunci cînd este vorba de muncă şi de pus umărul la conceperea unei strategii reale, nu avem cu cine să colaborăm de la centru. Rămînem tot noi cu cei cu adevărat implicaţi în turism: hotelieri, agenţii, Primăria Constanţa, Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa şi cam atît. Vom încerca demersuri agresive către conducerea acestor ministere şi dînşii vor decide dacă vor dori să continue să participe la această comisie şi dacă vor admite paşii pe care noi urmează să îi facem. La exemple negative aş mai include şi Prefectura Constanţa care, de asemenea, astăzi nu a participat. În plus, Primăria Costineşti nu răspunde apelului nostru, probabil pentru că nu este un an electoral şi nu mai este interesant să se preocupe de turism", a afirmat Corina Martin.

Martin a adăugat că litoralul românesc are mare nevoie de capital pentru a se dezvolta şi de aceea au fost invitaţi la lucrările comisiei şi reprezentanţii unei firme de consultanţă. "Firma de consultanţă ne-a făcut o prezentare asupra unor posibile surse de finanţare. Sînt prevăzute fonduri extraordinare (600 milioane de euro) de promovare în turismul românesc. Dacă 200 de milioane euro din cei 600 milioane vor ajunge pe litoralul românesc este extraordinar. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru modernizarea structurilor de primire turistică şi pentru dezvoltarea bazei de agrement din staţiuni. Litoral fără finanţe nu se poate. Litoralul românesc are nevoie de capital investit, de capital românesc în primul rînd. Important este să reuşim să facem ceva şi să unim voinţa tuturor celor implicaţi în turismul de litoral. Situaţia în care ne aflăm împune o serie întreagă de măsuri complexe pentru salvarea sezonului următor. Vrem să prelungim sezonul estival, avem probleme cu serviciile de cazare, care trebuie îmbunătăţite, cu personalul şi cu atragerea de investitori. În plus, avem probleme şi cu atenţia care i se acordă de la centru litoralului românesc. Ne deranjează cel mai mult faptul că acest Guvern nu se ocupă în mod prioritar de litoral", a adăugat preşedintele ANT Regiunea Sud Est. Pentru a se asigura că interesele factorilor implicaţi în turism şi ale turiştilor vor fi apărate şi bine reprezentate la nivel înalt, "Comisia pentru un litoral mai bun" a lansat ideea numirii unui guvernator al litoralului românesc, după modelul Deltei Dunării şi, chiar, formarea unui consiliu de administrare în fiecare staţiune. "Oamenii competenţi din turism trebuie să decidă direcţia de dezvoltare a fiecărei staţiunii", a spus Corina Marin. Reamintim că prima întîlnire a "Comisiei pentru un litoral mai bun" a avut loc pe 1 august, conform iniţiatorilor săi, înfiinţarea acestei comisii fiind o măsură de urgenţă în condiţiile în care, pînă acum, nu a existat, în turismul litoral, o unitate.