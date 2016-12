Comisie de anchetă în cazul terenurilor lui Băsescu

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, după o întâlnire cu grupurile PSD, că a discutat despre constituirea a două comisii de anchetă pentru retrocedările din Ardeal şi implicarea unor instituţii ale statului în achiziţionarea de terenuri pentru persoane private, el menţionând „Cazul Călăraşi“. Anunţul premierului a fost făcut după ce, marţi seară, a fost prezentat, într-o emisiune televizată, un document potrivit căruia procurorul Lucian Papici ar fi verificat terenurile pe care fiica preşedintelui urma să le cumpere. Şeful Guvernului a spus că a fost contactat de „un coleg din Comisia Juridică“ pentru a fi anunţat că parlamentarii din această comisie vor sesiza CSM, iar dacă acest for nu va lua măsuri, Parlamentul va face verificările. Întrebat cum vede înfiinţarea unui astfel de for, preşedintele PNL, Crin Antonescu, s-a declarat „total de acord cu ideea constituirii unei comisii parlamentare de anchetă în cazul terenului achiziţionat de fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu, Ioana, în judeţul Călăraşi“: „Întotdeauna am spus că, fără a avea calitatea unei instanţe, Parlamentul poate să discute lucruri care sunt suspecte de a fi abateri de la lege, de la funcţionarea unor instituţii“.