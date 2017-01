„Comisioanele bancare sunt încă mari. E o problemă!“

PUȚINĂ MATEMATICĂ Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, invită bancherii și clienții la realism și îi îndeamnă să citească mai bine cifrele. „Oamenii ar trebui să se uite la dobânda reală din piața bancară, atunci când vor să facă un depozit, nu la cea nominală. Acum câțiva ani, indicatorul nominal se învârtea între 6 și 7%, iar inflația era tot pe acolo. Diferența dădea o dobândă reală de 1%. Acum, dobânda nominală este 1 - 1,5%, iar inflația a coborât sub 1% și, după reducerea TVA la alimente, la 1 iunie, va ajunge sub zero, pentru câteva luni. Astfel, câștigul real va fi mai mare decât acum câțiva ani“, a declarat ieri Mugur Isărescu, la conferința „Viitorul modelelor de business bancar“, organizată în cadrul aniversării a 135 de ani de la înființarea BNR. Pe de altă parte, el a subliniat că politica de comisioane a bancherilor ar trebui să evite descurajarea depunerilor: „Încă avem o problemă cu comisioanele, care sunt mari. Să ai taxă de 0,5 - 1% pentru o operațiune... se simte la buzunar. Nicio bancă n-ar trebui să trăiască momentul când clientul zice „De ce să-mi țin banii aici, doar ca să plec cu mai puțin acasă?“. BNR este preocupată de reducerea comisioanelor. Am încercat cu vorba bună, cu moral suasion (apel la moralitate - n.r.). Nu există niciun fel de motivație ca operațiunile și plățile din România să coste mai mult decât în Europa“.

CREDIT DUPĂ NEVOI, RAMBURSARE DUPĂ POSIBILITĂȚI O altă problemă curentă abordată a fost inițiativa legislativă care prevede că debitorii pot restitui creditele prin cedarea imobilelor depuse drept garanție. În opinia lui Isărescu, o asemenea lege ar descuraja total creditarea. „Întreb și eu public: cine va mai acorda credite imobiliare dacă rambursarea se poate face în clădiri? Inițiativa omoară din start piața creditului. Soluțiile de tipul „credit după nevoi, rambursări după disponibilități“ dezechilibrează balanța între debitorii de acum și cei din viitor și subminează viabilitatea activității bancare“, a spus guvernatorul băncii centrale. El a întărit ideea că banii împrumutați de bănci vin de la cei care au constituit depozite și care așteaptă să primească tot cash, plus dobândă, nu „uși, ferestre și acoperișuri“. În încheiere, guvernatorul a precizat că se așteaptă la o creștere moderată a creditării, în perioada următoare, cu o mutare a accentului dinspre volum înspre calitate.