Comision de rambursare anticipată redus

Banca Italo-Romena a redus comisionul de rambursare anticipată la toate creditele pentru populaţie, conform prevederilor directivei europene a creditului de consum. Comisionul de rambursare anticipat este redus de la 2% la 0% pentru creditele cu dobânda variabilă, iar pentru creditele cu dobândă fixă, la 0,5% din suma rambursată în avans, dacă rambursarea are loc în ultimul an al contractului de credit, respectiv la 1% din suma rambursată în avans, dacă rambursarea are loc într-un interval mai mare de un an până la scadenţa creditului. Banca a extins aria de aplicare a Directivei europene nr. 48/2008 şi în cazul creditelor cu ipotecă. Directiva impunea tuturor statelor membre alinierea la prevederile acesteia începând cu 11 iunie 2010, însă numai pentru creditele de consum fără ipotecă. Cei care au luat împrumuturi în trecut de la Banca Italo-Romena nu beneficiază de aceste măsuri. În anul 2009, volumul creditelor acordate de către bancă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, a crescut cu 6% faţă de volumul înregistrat în 2008, ajungând la 988,6 milioane de euro. (D.A.)