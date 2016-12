Comisionul de 1 - 2% din tichetele de vacanţă, prea mic pentru agenţiile de turism

Disputa dintre agenţiile de turism şi emitenţii de tichete pe tema procentului obţinut din tichetele de vacanţă continuă. Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin, a declarat, ieri, că agenţiile de turism nu îşi pot permite să obţină doar 1 - 2% din comisionul de 10% pentru tichetele de vacanţă. „Din 10% nu ne putem permite să pierdem un procent mare. Emitenţii de tichete au cerut chiar 7 - 8% din comision. Nicio agenţie de turism nu poate opera cu doar 1 - 2% din acest comision”, a spus Martin. Referitor la această problemă, ministrul Turismului, Elena Udrea, a declarat, săptămîna trecută, pe litoral, că există divergenţe între agenţiile de turism şi unităţile emitente de tichete de vacanţă în ceea ce priveşte împărţirea comisionului de 10%, adăugînd că emitenţii au vîndut, pînă în prezent, către companii şi instituţii, 20.000 de bilete de vacanţă. Pentru a rezolva problema, Elena Udrea a dat asigurări că acest comision nu va fi majorat şi a precizat că, în condiţiile în care hotelierii vor majora tarifele profitînd de afluxul de turişti pe care tichetele de vacanţă îl vor genera, ministerul ia în calcul şi stabilirea unei limite a tarifelor la structurile turistice. „Scopul tichetelor de vacanţă este să crească traficul de turişti în România şi să scoată din zona neagră în zona fiscalizată structurile de primire turişti”, a mai declarat atunci Udrea. Ea a adăugat că turismul la negru reprezintă 30 - 50% din turismul românesc. Ministerul estimează că, pînă la sfîrşitul acestui an, vor fi vîndute cîteva sute de mii de tichete de vacanţă. Revenind la tichetele de vacanţă, purtătorul de cuvînt al ANAT, Traian Bădulescu, a spus că turismul intern ar putea creşte în acest an cu 15% dacă tichetele de vacanţă vor deveni operaţionale. Potrivit ANAT, cele mai solicitate pachete turistice pentru acest an sînt pentru litoral, pentru staţiunile montane şi pentru staţiunile balneo-climaterice. În ceea ce priveşte turismul extern, cele mai solicitate destinaţii au rămas Grecia, Turcia, Bulgaria, Tunisia şi Spania, fiind urmate de Egipt, Cipru şi Malta. În acest an se observă şi o orientare a turiştilor către două noi destinaţii, respectiv Muntenegru şi Cipru de Nord. Destinaţia externă preferată de români rămîne, şi în acest an, Antalya.