Comitet al Mării Negre pentru îmbunătăţirea situaţiei navigatorilor

Numeroasele nereguli întîlnite pe navele din bazinul Mării Negre au făcut ca, în perioada 16-18 septembrie, reprezentanţii sindicatelor navigatorilor şi ale docherilor din ţările riverane Mării Negre să se întîlnească la Odessa, în Ucraina, pentru a discuta despre paşii care trebuie urmaţi pentru remedierea situaţiei. La Conferinţa Mării Negre au fost prezenţi sindicalişti din Bulgaria, Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia şi România. Ţara noastră a fost reprezentantă de conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN). La discuţii au luat parte, ca observatori, şi sindicalişti din Israel. „În urma rapoartelor primite de către Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) din aceste ţări s-a ajuns la concluzia că bazinul Mării Negre este un paradis al nerespectării legislaţiei în domeniu. Pe bazinul Mării Negre se mai întîlnesc încă nave sub standard, atît din punct de vedere tehnic, cît şi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de viaţă. Din fericire, în Portul Constanţa, verificarea din punct de vedere tehnic a fost făcută potrivit normelor europene şi, prin urmare, în apele teritoriale româneşti nu se mai întîlnesc nave aflate pe punctul de a se scufunda. Nu acelaşi lucru se întîmplă însă şi în celelalte state riverane Mării Negre. În perioada Conferinţei, în portul din Odessa ancorase o navă pe care ţi-era frică să te urci. Era într-o stare atît de proastă încît aveai impresia că în orice moment puntea se va prăbuşi cu tine”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Neregulile întîlnite nu se opresc însă aici. Pe lîngă starea proastă a navelor, sindicaliştii se plîng de faptul că nu există întotdeauna contracte de muncă semnate de marinarii de la bordul vaselor, că salariile sînt foarte mici, că nu este asigurat echipamentul de protecţia muncii şi că s-au întîlnit cazuri cînd navele nu erau echipate potrivit condiţiilor meteorologice din zona pe care o traversau, situaţie în care marinarii umblau în mijlocul iernii încălcaţi în şlapi. „Nicăieri în lume nu se mai întîlneşte o asemenea situaţie. Organizaţiile sindicale internaţionale sînt scandalizate de ceea ce se întîmplă în Marea Neagră. Dintre toate ţările participante, România este singura care are cea mai completă legislaţie în domeniul maritim”, a afirmat Mihălcioiu. Pentru ca armatorii care îşi desfăşoară activitatea în bazinul Mării Negre să nu-şi mai bată joc de navigatori, în cadrul Conferinţei s-a înfiinţat Comitetul Mării Negre, al cărui scop este de a redacta un raport cu situaţia reală din bazin. Acest raport va fi trimis către organizaţiile sindicale internaţionale de profil şi către Guvernele ţărilor riverane Mării Negre. În acest fel, se speră ca autorităţile centrale să ia măsuri şi să îmbunătăţească legislaţia din domeniul maritim. În plus, sindicatele vor tipări broşuri cu drepturile pe care ar trebui să le aibă navigatorii, acestea urmînd să fie distribuite tuturor marinarilor care întră în porturile statelor respective. „Vom mai realiza şi un contract de muncă standard pentru toate ţările care au ieşire la Marea Neagră. În acest fel, regulile vor fi aceleaşi pentru toţi şi nu vom mai putea spune că marinarii au un contract care este valabil în ţara vecină. Aceste contracte vor asigura navigatorilor salarii mai mari şi condiţii de muncă şi trai decente la bordul navelor”, a mai declarat Mihălcioiu.