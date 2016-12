Comoara din podul Colegiului „Mircea”

12:08:27 / 28 Aprilie 2015

Unde este Constanta de altadata

Asa este.....unde e Str Stefan cel Mare de altadata...unde e Zona Peninsulara.Te duci in Brasov cauti Piata Sfatului,te duci in Sibiu cauti Piata Mare si Piata Mica,te tuci in Sighisoara cauti partea veche a orasului....La noi in Constanta.....TIGANIE...De la Farmacia MIga si pana in Piata Ovidiu trebuia sa fie plin de terase si Magazine...la fel si toata Str Stefan cel Mare...NUUUUU,La noi toata lumea in Maaluri....autoritatile locale trebuie sa-i atraga pe oameni cumva in zona centrala a orasului............FACETI CEVA.