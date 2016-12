Comoară naturală lăsată de izbeliște la Hârșova

10:55:38 / 05 Iunie 2015

bravo Urban!

...ai perfecta drepatte Urban. Numai ne vaicarim. Daca masori cati bani s-au cheltuit inutil in Harsova in ultimii 20 de ani te iei cu mainile de cap. Unul toarna asfalt, altul il sparge; unul paveleste, altul bordureste.....ca la nebuni. Harsova va arata rau din cauza asta. calitatea umana. Treaba de mantuiala. Nu se pune piatra peste piatra pentru eternitate. Ci numai cat sa luam banul! De aia se duce totul de rapa. La mine in cartier se face o statie de epurare. Ma uit peste gard si aud ce spun constructorii. Trebuia sa fie gata de doi ani. Nici nu stiu daca lucrarea asta facuta cu fonduri europene va functiona ca lumea. Poate cativa ani....apoi ,,dupa noi potopul,,!Imi imaginez Urban cata manie propetara ai starnit in sufletul celor care conduc oasul la citira comentariului tau....dar asa este. Mileniul acesta este al oamenilor puternici. Economia moderna se face cu initiativa in folosul comunitatilor. Deocamdata, cei care ne conduc sunt puternici doar pentru punga lor......