Comorile Titanicului

Câteva bijuterii recuperate de pe epava transatlanticului Titanic vor fi expuse în premieră, la sfârşitul acestei săptămâni, în SUA, a anunţat, luni, compania care deţine aceste artefacte. Cele 15 obiecte, printre care se află pandantive, inele şi un ceas de buzunar, vor fi expuse pentru prima dată la Atlanta, în perioada 16 noiembrie - 6 ianuarie. Obiectele vor putea fi apoi admirate în Orlando şi Las Vegas, până în luna mai a anului viitor, au anunţat reprezentanţii companiei Premier Exhibitions Inc., cu sediul în Atlanta. Printre obiectele recuperate de pe Titanic se numără diamante, safire şi perle, a declarat Alexandra Klingelhofer, vicepreşedinta RMS Titanic Inc., o divizie a companiei Premier Exhibitions Inc. RMS Titanic Inc. fost prima companie care a recuperat artefacte de pe Titanic şi deţine drepturile asupra tuturor obiectelor recuperate de pe epavă. Multe dintre bijuteriile care vor fi expuse au fost recuperate în 1987, după ce au fost descoperite într-o geantă din piele despre care se crede că era purtată de un comisar de bord, un angajat de pe Titanic care era responsabil cu transportul şi depozitarea banilor şi a altor obiecte de valoare. Se pare că acel comisar de bord a luat bijuteriile dintr-un seif de pe Titanic, în momentul în care vasul se scufunda şi le-a pus într-o geantă din piele, pentru a le reda proprietarilor lor, după ce urma să fie salvat. Însă niciun comisar de bord nu a fost salvat.

Transatlanticul Titanic s-a scufundat în timpul călătoriei sale inaugurale, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, după ce s-a ciocnit de un aisberg în Atlanticul de nord. Proprietate a companiei White Star Line, Titanicul era cel mai mare pachebot din epoca sa. Construit în şantierele navale din Belfast, Titanicul s-a scufundat în trei ore, făcând circa 1.500 de victime. Epava sa se află pe fundul oceanului, la o adâncime de 3.800 de metri. Descoperită de exploratorul Robert Ballard, în 1985, epava a oferit, până acum, peste 5.500 de artefacte companiei Premier Exhibitions Inc., care a efectuat opt expediţii pe Titanic, începând din 1987.