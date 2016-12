Compact dă startul unei noi serii de concerte, la Constanţa

Sfârşitul anului care doar ce ne-a părăsit a fost unul aglomerat pe scenele muzicale constănţene, iar în 2012, probabil că nu vor fi excepţii din acest punct de vedere, marile concerte începând chiar din prima lună a anului. Compact este primul grup românesc de rock ce „sparge gheaţa” la Constanţa, în materie de concerte, în debutul anului. Membrii cunoscutei trupe vor susţine un super-concert în faţa fanilor de la malul mării, pe 27 ianuarie, după ora 21.30, în clubul constănţean Phoenix. Biletele se pun în vânzare la sediul clubului, începând de luni, la preţul de 50 de lei.

CONCERTE... AN DUPĂ AN Sfârşitul lui 2011 i-a prins pe membrii trupei în plin turneu, intitulat „Cântec pentru prieteni”. La sfârşitul turneului naţional care a bucurat miile de fani din toată ţara, solistul Compact, Paul Ciuci, şi-a vândut la licitaţie tricoul pe care l-a purtat de-a lungul numeroaselor reprezentaţii în scop caritabil, iar suma obţinută a fost donată pentru tratamentul unui băieţel bolnav în vârstă de cinci ani. 2012 începe, aşadar, în forţă pentru membrii formaţiei, care au ales Constanţa drept primul dintre oraşele în care susţin concerte pe anul acesta. Ultimul lor concert pe litoral s-a consumat în vară, după alte numeroase reprezentaţii prin staţiuni, printre care şi cea de pe scena Festivalului „Mamaia”, când a fost decernat, de altfel, şi un premiu special in memoriam Teo Peter, fostul basist al formaţiei.

Site-ul oficial al trupei mai anunţă, pentru această iarnă, încă două concerte în Bucureşti şi unul în Oradea, toate trei fiind programate în februarie.

O ISTORIE DE SUCCES, DAR ŞI ZBUCIUMATĂ Momentele de glorie au culminat cu cele grele, de-a lungul celor peste trei decenii de istorie a formaţiei Compact. Grupul a luat fiinţă în 1977, în Cluj, având ca membri pe: Marius Luca - chitară, voce, Cornel Moldovan - chitară, voce, Ladislau Balasz - tobe, Constantin Cămărăşan - chitară şi Teo Peter - bas. În 1979, Luca, Moldovan şi Balasz au părăsit trupa, fiind înlocuiţi de Radu Marpozan - tobe, Guzu Pap - chitară, Nelu Jecan - voce şi Marian Corjan - voce. Prima apariţie discografică a avut loc în 1982, cu o jumătate de LP în seria „Formaţii rock” a Electrecordului. Albumul „Cântec pentru prieteni” a fost lansat la începutul lui 1988 şi conţine piese nemuritoare care fac, şi astăzi, deliciul fanilor în concerte.

De-a lungul timpului, membrii formaţiei au trecut prin momente grele şi tensionate, care au culminat, în anul 2005, cu pierderile a doi dintre membrii săi marcanţi, Teo Peter şi Emil Laghia, în împrejurări cumplite şi aproape de neînţeles. În urmă cu un an, şi fostul membru Leo Iorga a suferit o intervenţie chirurgicală dificilă, suferind de o afecţiune ce putea fi fatală. Acum, în 2012, în componenţa Paul Ciuci, Aurel Vasilescu, Adrian Tinca şi Adrian Kiselef, Compact se arată fanilor constănţeni în plină formă şi gata de un nou capitol din istoria modernă a trupei.