Compania japoneză Marubeni vrea să ne cumpere certificatele de emisii de carbon

După ce Guvernele anterioare au reuşit să piardă peste 2 miliarde de euro pe an din cauza faptului că legislaţia privind certificatele verzi (implicit vânzarea lor) a fost prost făcută şi imposibil de pus în practică, acum lucrurile încep să reină la normal. După mai multe ajustări legislatie, compania japoneză Marubeni a anunţat că este interesată să cumpere \"o parte importantă\" din surplusul de certificate de emisii de carbon al României, transmite Bloomberg. Miercuri, Rodin Traicu, secretar de stat în Ministerul Economiei, a arătat că România vrea să vândă, până la sfârşitul acestui an, surplusul de certificate. Marubeni Corporation are circa 4.000 de angajaţi şi 120 de birouri în 68 de ţări şi regiuni, inclusiv în România. Marubeni este una dintre cele mai mari companii japoneze de intermediere comercială, cu operaţiuni în domeniul alimentar, textile, energie, metale, resurse minerale şi industria chimică. Activităţile companiei includ şi proiecte energetice şi de infrastructură, fabrici, utilaje, finanţe, logistică, construcţii şi dezvoltare imobiliară. Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră sunt alocate fiecărui stat semnatar al Protocolului de Kyoto. Un certificat echivalează cu o tonă de CO2 emisă în atmosferă. România dispune de circa 300 milioane de astfel de certificate aferente perioadei 2008-2012, pe care ar fi putut obţine, în 2008, aproximativ 2,5 miliarde de euro. Autorităţile nu au reuşit însă, din 2008, să ajungă la un acord privind entitatea care va vinde certificatele, astfel că până în prezent nu au organizat nicio licitaţie, chiar dacă diverşi oficiali au afirmat în repetate rânduri că există potenţiali clienţi. România a fost suspendată în august 2011 de la tranzacţionarea certificatelor, din cauză că nu a elaborat o legislaţie adecvată care să permită inventarierea acestor documente.