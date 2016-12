Compania Rompetrol, amendată

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a sancţionat ieri Grupul Rompetrol cu o amendă a cărei valoare reprezintă 5% din capitalul social, nivelul maxim pe care îl poate aplica instituţia, şi a limitat drepturile de vot la 33% din acţiunile la Rompetrol Rafinare până la finalizarea ofertei de preluare. Potrivit raportului anual pentru 2008 al The Rompetrol Group, capitalul social al grupului este de 140.610 dolari. Astfel, amenda este de aproximativ 7.000 de dolari. Sursele citate au mai spus că instituţia a acordat încă cinci zile grupului Rompetrol pentru depunerea raportului de evaluare la Rompetrol Rafinare, noua documentaţie urmând să fie transmisă până pe 9 decembrie. The Rompetrol Group a depus, luni, la CNVM, raportul de evaluare numai la Rompetrol Well Services, iar pentru Rompetrol Rafinare a cerut o nouă amânare, până la 8 decembrie. Potrivit unor surse apropiate discuţiilor dintre Comisie şi Rompetrol, solicitarea prelungirii termenului de depunere a raportului de evaluare la Rompetrol Rafinare pentru 8 decembrie a fost înaintată CNVM însoţită de un punct de vedere al evaluatorului, care precizează că documentaţia poate fi finalizată cel mai devreme la 7 decembrie. Anterior avertismentului dat de CNVM săptămâna trecută, grupul Rompetrol a mai solicitat o prelungire, tot până pe 8 decembrie, însă instituţia a stabilit o nouă dată limită pentru 30 noiembrie. Avertismentul CNVM a venit întrucât grupul Rompetrol nu a prezentat rapoartele de evaluare până la data de 20 noiembrie. Documentaţia este necesară la stabilirea preţurilor din ofertele de preluare la cele două companii.