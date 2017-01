Companii IT, în top 500 Deloitte Technology Fast 500

TeamNet International (locul 41), Arobs Transilvania Software (102), Lasting Software (360) şi The Red Point (422) se află printre cele mai dinamice 500 de companii din IT&C, media, industria medicală sau tehnologii ecologice din zona Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA), potrivit unui clasament al Deloitte. \"România şi-a dublat nivelul de reprezentare în ediţia din acest an a Deloitte Technology Fast 500 EMEA, având patru companii finaliste. Acest clasament anual include cele mai dinamice companii publice şi private cu activităţi în industria de tehnologie, media, telecomunicaţii, industria medicală sau tehnologii \"green\" din 26 de ţări EMEA. Topul este realizat în baza creşterii veniturilor companiilor pe ultimii cinci ani\", potrivit Deloitte. Conform sursei citate, pentru această competiţie, România a avut şase nominalizări, primele patru calificându-se în baza procentelor de creştere raportate în perioada 2004 – 2008. Deloitte Technology Fast 500 reprezintă cel mai obiectiv element de referinţă în industria de tehnologie. Pentru a fi eligibile, companiile trebuie să aibă activitate de cel puţin cinci ani, venituri operaţionale de cel puţin 50.000 de euro în primul an luat în calcul şi de cel puţin 800.000 de euro în anul curent. Liderul clasamentului din 2009 este compania Biotekno din Turcia, care a raportat o rată de creştere de 42.417% pe ultimii cinci ani şi venituri de 37,4 milioane de euro pe anul fiscal 2008.