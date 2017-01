Companiile aeriene au câştigat 2 dolari la fiecare pasager transportat în 2012

75.000 de locuri de muncă sunt susţinute de industria aviatică în România, industrie care contribuie cu un miliard de euro la Produsul Intern Brut al ţării, potrivit lui Tony Tyler, directorul general IATA. Spre comparaţie, în celelalte ţări din regiune, aviaţia are următorul impact economic: Ungaria - 48.000 de locuri de muncă şi 1,1 miliarde de euro din PIB, Bulgaria - 140.000 de locuri de muncă şi 1,7 miliarde de euro din PIB, Polonia - 84.000 de locuri de muncă şi 2 miliarde de euro din PIB. Referindu-se la profitabilitatea companiilor aeriene, Tony Tyler a menţionat că, anul trecut, transportatorii au câştigat aproximativ 2 dolari la fiecare pasager, „adică echivalentul unei cafele”, scrie newsair.ro. 2013 se preconizează a fi un an mai bun, a spus Tyler, astfel că profitul companiilor va creşte până la aproximativ 4 dolari/pasager, „adică preţul unui sandwich”. Şi la o privire de ansamblu, cifrele nu arată rău dacă ne gândim că în acest an, până acum, peste trei miliarde de pasageri au ales să zboare în lumea întreagă, cu cele 23.000 de aeronave din flota globală, între cele 40.000 de perechi de oraşe. În privinţa traficului, în luna iulie a fost înregistrată o creştere de 5,1% a numărului de pasageri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.