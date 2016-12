Companiile CFR au datorii cumulate ce depăşesc 4,9 miliarde lei

Datoriile însumate ale CFR Infrastructură, CFR Călători şi CFR Marfă depăşesc 4,9 miliarde lei, îndatoririle totale ale CFR S.A. ridicându-se în primele nouă luni de 2,3 miliarde lei, potrivit informaţiilor trimise de companii. Datoriile totale ale CFR Infrastructură de 2,3 miliarde lei din primele trei trimestre din acest an sunt cu 56% mai mici comparativ cu cele din primele nouă luni ale anului 2011 (5,4 miliarde lei). Potrivit directorului general, Cristian Ghibu, Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. are stabilite ca ţinte principale pentru acest an eficientizarea cheltuielilor, reducerea şi prevenirea acumulării de noi arierate şi reforme structurale. De asemenea, prioritare pentru companie sunt în continuare aspectele de natură tehnică şi legislativă, cât şi aspectele economico-financiare, astfel încât, prin efectul de ansamblu al acestora, să se poată asigura viabilitatea activităţii companiei şi încadrarea în obiectivele stabilite prin acordul încheiat de Guvernul Romaniei cu FMI. În ceea ce priveşte CFR Călători, compania înregistra la 30 septembrie 2012 datorii comerciale de 832,1 milioane lei, cea mai mare parte, respectiv circa 536 milioane lei, către CN CFR. De asemenea, compania avea datorii de 105.348.000 lei către furnizorii de motorină şi de 107.067.000 lei către furnizorii reparatori. „Înregistrarea acestor datorii a fost determinată de neîncasarea creanţelor reprezentând facilităţi de călătorie acordate diferitelor categorii sociale (cum s-a întâmplat în august anul anterior), precum şi de nealocarea până la acest moment a unei suplimentări a subvenţiei cu suma minimă de 296.096.000 lei, necesară pentru echilibrarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, aşa cum era prevăzut şi în măsura inclusa în Memorandumul de Înţelegere cu FMI din luna iulie 2012, respectiv: „Identificarea împreună cu MFP a posibilităţilor de acordare a unor compensări în cuantum de 300 milioane lei pentru echilibrarea bugetului pe 2012 până la finele lunii iunie 2012”, au declarat pentru NewsIn reprezentanţii CFR Călători. Totodată, reprezentanţii CFR Marfă au declarat că datoriile pe termen scurt ale transportatorului feroviar de marfă sunt de circa 1,7 miliarde lei, cea mai mare obligaţie comercială fiind de 650 milioane lei către CN CFR SA, pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare şi a tarifelor accesorii.