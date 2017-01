Companiile chineze vor să-l transforme pe Barack Obama în marcă înregistrată

Mai multe companii chineze au solicitat autorităţilor înregistrarea ca marcă în China şi în străinătate a numelui preşedintelui american ales, Barack Obama, pentru produse diverse, de la tăiţei la haine pentru copii. Astfel, autoritatea pentru drepturi de autor şi mărci din China a primit aplicaţii din partea a 16 companii dornice să exploateze popularitatea lui Obama atît în China, cît şi în străinătate. Sondajele realizate în China înaintea alegerilor indicau un sprijin puternic pentru Obama, mediile de stat chineze salutînd alegerea lui la Casa Albă. Tricourile inscripţionate cu cele trei caractere chinezeşti pentru “Obama” s-au vîndut în China înaintea alegerilor americane şi fabricile chineze au început deja să fabrice o serie de produse care îl folosesc drept emblemă pe preşedintele american ales.

În conformitate cu spiritul antreprenorial foarte ascuţit al chinezilor, un comerciant din Wenzhou a depus din martie o cerere de înregistrare pentru a fabrica pantofi cu numele Obama, convins de faptul că “numele are o foarte mare valoare de piaţă”. Compania a cerut, în plus, dreptul de a folosi denumirile “Mei Obama” sau “American Obama” pe centuri, jachete şi haine pentru copii. În Guangzhou, o companie farmaceutică a fost prima care a înregistrat ca nume de brand “Obama” în februarie, urmînd să folosească denumirea pentru gamele sale de iod, spirt chirurgical şi medicamente tradiţionale. Între timp, cererea pentru înregistrarea mărcii “Barack Obama” a mai venit din partea unor companii care produc tăiţei, cafea şi diverse obiecte din lemn. Niciuna dintre cererile de înregistrare a mărcilor nu a fost înregistrată pînă în prezent, solicitările fiind puţin susceptibile să aibă succes, deoarece utilizarea de nume de politicieni este interzisă în China. Pentru a evita această interdicţie, unele companii produc deja obiecte de îmbrăcăminte sub marca “Aobama”, care este fonetic similară în chineză cu numele preşedintelui american.

Fratele vitreg al lui Obama, Mark Ndesandjo, locuieşte în oraşul chinez Shenzen, unde este şeful unei companii online care promovează exporturi de produse chinezeşti ieftine către SUA. Compania, numită Worldnexus, ajută firmele chineze să deschidă site-uri pentru clienţii străini. Ndesandjo este fiul tatălui lui Barack Obama şi a celei de-a treia soţii a acestuia, Ruth Nidesand.