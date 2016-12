Companiile din România bagă bani în securitate cibernetică

Investiţiile companiilor în soluţii de securitate a informaţiilor au crescut în acest an cu 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, prevenţia infracţiunilor informatice nemaifiind doar o provocare tehnică, ci una de business, potrivit analizei companiei Crescendo International. Businessul Crescendo, unul dintre cei mai importanți integratori de soluții IT& C din România, axat pe soluții de securitate cibernetică a crescut în acest an cu 20% față de 2015. "Securitatea informațiilor înseamnă mai mult decât securitatea cibernetică, și mai mult decat setări de sisteme tehnice, programe antivirus și firewall; înseamnă evaluarea situației și luarea unor decizii corecte, cu estimarea riscurilor și a impactului acestora asupra reputației companiei. Rezultatul: clienți protejați și, cel mai important, creșterea în condiții durabile a afacerii", declară Marius Tulea, director general al Crescendo. Această evoluție a fost înregistrată în contextul creșterii preocupării companiilor pentru securitatea informațiilor. Conform unui studiu Cisco, top managerii din toate industriile evidențiază faptul că inovația este îngreunată și chiar împiedicată în anumite cazuri de temerile legate de securitatea cibernetică.

Conform studiului "Securitatea informatică, factor de creștere pentru companii", 39% dintre aceștia au declarat că proiecte inovatoare au fost oprite din dezvoltare din motive care țin de riscurile atacurilor informatice. Securitatea informațională și componenta ei de securitate cibernetică devin teme de discuție permanente la nivelul conducerii companiilor, iar funcția directorului IT – și din perspectiva securității – nu mai poate fi privită doar ca o funcție suport pentru business, ci devine una strategică. "Securitatea este unul dintre pilonii de bază ai unei afaceri, fără de care evoluția tehnologică nu este posibilă în termeni de protecție și siguranță a datelor. Punem accent pe evoluția tehnologică, susținând inovația, în termeni de creativitate, agilitate și flexibilitate. Doar astfel putem aduce valoare afacerilor clienților noștri. Până la sfârșitul anului, compania noastră își propune să crească business-ul în soluții de securitate cu 30%", a adăugat Tulea.