Companiile din subordinea MTI primesc sprijin de la stat dacă îşi eficientizează activitatea

Companiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), monitorizate de FMI, vor primi sprijin de la stat în 2012 doar dacă vor demonstra în acest an că îşi pot eficientiza activitatea, a declarat, ieri, ministrul de resort Anca Boagiu, după o discuţie cu delegaţia FMI. \"Aş spune că aceste companii şi-au stabilit ţinte realiste pentru 2011 şi, dacă vor reuşi să le atingă printr-un management mult mai performant, anul 2012 cred că va fi un an în care vor beneficia de un suport major de la stat. Astfel, să plătim şi să irosim bani în nişte găuri negre pe care şi ei le ştiu (companiile monitorizate - n.r.), şi partenerii sociali le ştiu, cred că e ineficient pentru stat\", a spus Boagiu. Companiile monitorizate de FMI, din subordinea ministerului, sunt CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă, Metrorex şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Boagiu a adăugat că a stabilit cu delegaţia formată din reprezentanţi ai FMI, ai Băncii Mondiale (BM) şi Comisiei Europene (CE) un parteneriat pe o perioadă de cel puţin doi-trei ani, în baza căruia companiile să fie restructurate. \"Este un program pe care, împreună cu partenerii noştri internaţionali, l-am lucrat şi îl vom lucra în perioada următoare. Poate cea mai importantă componentă a activităţii ministerului şi a companiilor va fi în anul 2011, pentru că aici discutăm despre absorbţia fondurilor europene, şi pot să vă spun că delegaţia celor trei instituţii a fost mulţumită de progresul pe care ministerul l-a făcut în cele aproape cinci luni de când mă aflu aici\", a afirmat Boagiu. Ministrul a mai spus că ţinta pentru acest an a instituţiei pe care o conduce este să aibă un grad de absorbţie a fondurilor europene de cel puţin zece ori mai mare decât nivelul fondurilor absorbite până în septembrie 2010.