Companiile germane trec la investiții serioase

Compania germană de transport feroviar Deutsche Bahn ar putea prelua managementul companiei de cale ferată din Bulgaria (BDZ), a declarat ministrul Transporturilor, Danail Papazov, pentru cotidianul local ”24 Chasa”. Reprezentanţi ai Deutsche Bahn, companie controlată de statul german, au discutat, săptămâna aceasta, opţiunea cu premierul Plamen Oreşarski. Cele două părţi au convenit ca Deutsche Bahn să propună un plan de dezvoltare a BDZ, urmând ca managementul BDZ să fie preluat de compania germană după găsirea unor soluţii. Operatorul feroviar german ar trebui să propună un plan pentru restructurarea BDZ, inclusiv pentru rezolvarea problemei datoriilor de 700 de milioane de leva, circa 350 de milioane de euro, ale companiei. Guvernul bulgar a renunţat, la mijlocul anului trecut, la procesul de privatizare a companiei feroviare, în care a fost implicat şi Grup Feroviar Român (GFR), deţinut de omul de afaceri Gruia Stoica.

Și grupul german Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, are ambiții mari. Conducerea Volkswagen a discutat cu proprietarii Fiat Chrysler Automobiles achiziţia producătorului auto italian, potrivit revistei ”Manager Magazin”. Proprietarii Fiat vor să-şi concentreze resursele asupra brandului Ferrari şi să renunţe la afacerile tradiţionale din industria auto, au declarat surse apropiate situaţiei pentru publicaţia germană. Acţiunile Fiat au crescut cu 5% ca urmare a acestei informaţii, în timp ce titlurile Volkswagen au consemnat un declin de 1,5%. Reprezentanţi ai Volkswagen şi Fiat au refuzat să comenteze. De asemenea, holdingul Exor, al familiei Agnelli, care controlează 30% din acţiunile Fiat, nu a comentat. Proprietarii celor două companii sunt încă departe de a ajunge la un acord asupra unui eventual preţ.

Volkswagen speră că, prin achiziţia Fiat Chrysler, va putea folosi reţeaua de distribuţie a Chrysler în SUA pentru a-şi rezolva propbelmele de vânzări pe piaţa americană. Grupul german are vânzări sub aşteptări în SUA, a doua piaţă auto după mărime în lume. Directorul general al Volkswagen, Martin Winterkorn, declara în luna martie că grupul nu are planuri pentru noi achiziţii, întrucât se concentrează pe integrarea celor 12 branduri auto pe care le deţine. Volkswagen, care avea la sfârşitul primului trimestru rezerve de aproape 18 miliarde de euro, şi-a exprimat în mod repetat interesul pentru brandul Alfa Romeo al Fiat, în pofida respingerii ferme a propunerilor de către conducerea companiei italiene.