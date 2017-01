Companiile pot funcţiona doar în spaţii cu destinaţie specifică de birou

Analiştii imobiliari susţin că, în ultimele luni, au observat tendinţa micilor companii româneşti de a-şi muta sediile din apartamentele de bloc în sedii de birouri adecvate de clasa B-C sau chiar în vile cu destinaţie precisă. Acest lucru se poate explica prin faptul că, odată cu momentul aderării României la UE, companiile nu mai pot ocupa decît spaţii cu destinaţia specifică de birou. Potrivit specialiştilor, soluţia cea mai potrivită pentru clădirile de birouri ridicate înainte de 1990 sau pentru fostele zone industriale, la care au apelat o parte din micile companii, este refacerea completă a proiectului vechi existent, dîndu-i o nouă faţă modernă gen business park. În ceea ce priveşte noile proiecte de birouri, specialiştii afirmă că, cel mai des, acestea sînt desfăşurate pe mai multe nivele, avînd finisaje şi dotări clasa A, precum şi facilităţi de parcare. Chiriiile în imobilele de birouri clasa A se situează între 16-19 euro/mp/lună + TVA, în imobilele de birouri clasa B se situează în general între 12-15 euro/mp/lună, dar, în funcţie de amplasament, pot să tindă către 8-9 euro, în amplasamente semi-centrale sau periferice, sau pot ajunge la 18 euro, în amplasamente de top din zona centrală a marilor oraşe. Sediile de birouri de clasa C se pot închiria cu 8-10 euro/mp/lună sau chiar mai puţin. La Constanţa, în condiţiile în care în zona centrală un spaţiu pentru birouri este greu de găsit, iar chiriile sînt foarte mari, companiile mici s-au orientat spre zonele periferice, unde încă se mai găsesc spaţii de închiriat la preţuri avantajoase sau vile deja construite scoase la vînzare. Potrivit analiştilor, cumpărarea unui sediu pentru birouri poate fi considerată de către majoritatea companiilor mici o afacere extrem de profitabilă întrucît valoarea acestuia creşte cu fiecare an. Mai mult decît atît, compania scapă de grija plăţii chiriei lunare şi are posibilitatea chiar să închirieze o parte din clădire în cazul în care suprafaţa îi permite acest lucru. O vilă cu un etaj, amplasată în zona periferică a Constanţei sau în zona industrială, poate fi cumpărată cu 130.000-200.000 euro, în funcţie de suprafaţă şi nivelul dotărilor.