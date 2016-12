Companiile vor majora salariile cu 4-7%

Companiile din România vor majora, în acest an, salariile angajaţilor cu 4-7%, perspectiva de creştere salarială fiind, atât în România cât şi la nivel internaţional, moderată şi precaută, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă Consulteam. „Atât la nivel local, cât şi global, se observă o uşoară ascendenţă, însă moderată şi precaută în ceea ce priveşte creşterile salariale, în România procentele variind între 4% şi 7%, în funcţie de nivelul postului şi industrie. În ceea ce priveşte creşterile salariale pentru nivelul de top şi mid management putem observa o estimare în jurul valorii de 5,5%, mai mică faţă de alte ţări precum: Rusia (9,8%), Turcia (7,8%), Serbia (6%), dar mai mare faţă de: Bulgaria (5%), Polonia (4%), Italia şi UK (3%), Germania, Grecia, Franţa şi Spania (2,5%)”, se arată într-un comunicat al Consulteam privind rezultatele Studiului Salarial Mercer 2011. Una din două companii continuă să facă angajări, în special în IT şi producţie. „Diferenţele dintre valorile salariilor din Bucureşti şi cele din restul ţării au scăzut la aproximativ 15% pentru posturile de execuţie, păstrându-se însă la aproape 40% pentru posturile de management. Fluctuaţia voluntară de personal (procentul de angajaţi care au părăsit companiile din proprie iniţiativă) este şi anul acesta în scădere, ajungând la o valoare medie de 6%. În România, perspectiva de bonus a rămas la fel de atractivă în 2011 ca şi în anul trecut, dar sumele efectiv încasate de către angajaţi ca bonusuri de performanţă au fost mai scăzute”, se precizează în comunicat. Studiul remarcă şi că ponderea companiilor care vor păstra salariile la nivelul de anul trecut este în scădere, de la circa 30% din total, la sub 15%.