Compartimentul de transplant de celule stem din Timișoara, redeschis

Compartimentul de transplant de celule stem din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara, închis în urmă cu un an pentru lucrări de modernizare şi în care sunt internați copii și adulți din întreaga țară, a fost redeschis, în urma unor donaţii de aproape 500.000 de euro. Lucrările la Compartimentul de transplant de celule stem au început în urmă cu aproximativ un an și au fost realizate în cadrul unui proiect derulat de o asociație, transmite corespondentul Mediafax. În total, sponsorii au donat suma de 480.000 de euro pentru modernizarea completă a etajului 1, în care se află Compartimentul de transplant de celule stem din cadrul Secției de Onco-Hematologie a Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. Cu acești bani, holurile, dar și cele șase saloane ale compartimentului au fost reabilitate. Totodată, au fost achiziționate mobilier nou, televizoare, aparate medicale și jucării, iar în fiecare salon sunt două sau trei paturi, cu grup sanitar propriu. “Tot ce s-a realizat vizează securitatea bolnavului. Un bolnav cu o patologie severă, că e cancer sau altă boală, care e supus unui transplant de celule stem, nu mai prezintă sistem imunitar. De aceea, infecțiile, inclusiv cele nosocomiale, reprezintă un pericol absolut major în cazul acestor bolnavi care pot să dezvolte infecții severe și mortale. Este un teritoriu deosebit de fragil și tocmai de aceea trebuie să existe anumite condiții. Asociația „Dăruiește Viață“ a reușit să rezolve această problemă. Acum există un control al aerului care intră în încăperi, avem aparate care curăță și purifică aerul. Asigurarea acestor condiții reprezintă o modalitate sigură de îmbunătățire a șanselor de supraviețuire”, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, medicul Margit Șerban, fost șef al Secției de Onco-Hematologie de la Spitalul de Copii din Timișoara, care a convins un ONG din Austria să ridice de la zero această secție, în urmă cu peste 15 ani. Carmen Uscatu, președintele Asociației “Dăruiește Viață”, a afirmat că lucrările la Spitalul de Copii din Timișoara continuă, tot din donații. Astfel, în aproximativ un an și jumătate, dacă se vor strânge toate fondurile necesare, aproximativ un milion de euro, vor fi modernizate și etajele doi, trei și parterul Secției de Onco-Hematologie. “Acest proiect, alături de cel finalizat recent la Spitalul Clinic de Copii Brașov, este un exemplu prin care demonstrăm că putem avea și în România spitale publice la standarde occidentale. Aici copiii bolnavi de cancer sunt acum tratați așa cum ar trebui, într-un spațiu adecvat din toate punctele de vedere. Renovarea secției Spitalului din Timișoara a însemnat recompartimentarea etajului 1 într-un mod adaptat, care să permită păstrarea numărului de paturi per total, reducerea numărului de paturi din salon, precum și includerea de grupuri sanitare. Acum ne ocupăm de renovarea și reamenajarea întregii secții de oncologie pediatrică, ce cuprinde etajele 2, 3 și parterul”, a declarat Carmen Uscatu.

Medicul Smaranda Arghirescu, șeful Compartimentului de transplant de celule stem din Timișoara, a declarat că anual sunt internați în Secția de Onco-Hematologie între 1.800 și 1.900 de pacienți din întreaga țară. În anul 2001, la Timișoara a fost realizat primul transplant de celule stem din România. Până în prezent au fost realizate 360 de proceduri de transplant medular la copii și la adulți.