Compensaţii record

Familia unei eleve britanice ucise, aflată în centrul celui mai recent scandal al interceptărilor telefonice, ar putea primi cel puţin două milioane de lire sterline de la compania News International, ce deţinea tabloidul „News of the World”. Presa de Londra afirmă că familia lui Milly Dowler, care avea 13 ani când a fost răpită şi ucisă în 2003, este aproape de a ajunge la un acord cu compania internaţională, pentru o sumă record. Dezvăluirile făcute în luna iulie, că tabloidul britanic ”The News of the World”, deţinut de trustul lui Rupert Murdoch, a interceptat mesaje lăsate pe telefonul mobil al lui Milly Dowler după moartea acestea, au generat un val de condamnare publică şi a dus la o escaladare în scandalul care a afectat deja publicaţia. Rupert Murdoch, care mai deţine ziarele britanice ”The Times”, ”The Sunday Times” şi ”The Sun”, şi-a cerut scuze public de la familia Dowler. De asemenea, publicaţia ”The News of the World” a fost închisă. Reputaţia imperiului media al lui Murdoch, ce are publicaţii în întreaga lume, a suferit semnificativ în urma acestor dezvăluiri.

Presa britanică afirmă că News International, condus de James Murdoch, aparent viitorul moştenitor al imperiului, a oferit familiei Dowler două milioane de lire sterline. Însă publicaţia ”The Guardian” scrie că avocaţii familiei cer 3,5 milioane de lire. În cursul scandalului interceptărilor, News International a plătit compensaţii importante mai multor celebrităţi, inclusiv actriţei Sienna Miller, circa 100.000 de lire şi şefului Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti Gordon Taylor, circa 750.000 de lire.