Competiție internațională de proiecte IT pentru elevi și studenți

Câteva sute de participanți din 49 de țări vor veni la București în perioada 14 - 18 mai 2015 pentru a lua parte la INFOMATRIX, o competiție internațională de proiecte IT destinată elevilor și studenților, organizată de Fundația ”Lumina Instituții de Învățământ”, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Participanți de pe aproape toate continentele se vor întâlni la București pentru a intra în competiție la una dintre următoarele categorii: Computer Art, Hardware Control, Programming, Short Movie și Robotics. Aproape 200 de proiecte au fost înscrise în concurs, iar competiția se anunță încă de pe acum destul de acerbă. Ca în fiecare an, luptele de roboți de la categoria Robotics vor atrage sute de vizitatori, iar raliul organizat tot pentru roboți va fi, desigur, foarte apreciat de audiență. Peste 200 de roboți se vor confrunta în cadrul competiției și, desigur, cei mai buni vor câștiga. Proiecte extrem de interesante sunt înscrise în concurs și la celelalte categorii, de la programe de depistare a unor boli grave la imprimante 3D realizate chiar de elevi și studenți. Cu siguranță, tema aleasă în acest an pentru categoria Short Movie, ”Furtul și efectele lui în societate”, va oferi prilejul vizionării unor scurt-metraje de excepție. Obiectivul concursului este să-i încurajeze pe tineri să-și folosească imaginația, pasiunea și creativitatea pentru a realiza inovații tehnologice care ar putea aduce o schimbare pozitivă în societate. În fiecare an, companiile în domeniu urmăresc evoluția participanților și chiar se arată interesate de achiziția unor proiecte realizate de elevi și studenți prezenți la INFOMATRIX.