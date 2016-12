Competiţie acerbă între trupe

Trupele U2, Bon Jovi şi Take That se află în cursa pentru principalele premii Billboard Touring 2011, prin care vor fi recompensate turneele cu cel mai mare succes în ultimele 12 luni. La categoria Cel mai bun turneu al anului, Bon Jovi este nominalizată pentru The Circle, Take That pentru Progress Live, iar U2 pentru 360°. Aceleaşi trei trupe se luptă pentru premiul categoriei Cea mai mare audienţă. Câştigătorii premiilor acordate de prestigioasa publicaţie ”Billboard” vor fi anunţaţi pe data de 10 noiembrie, în cadrul unei gale organizate la New York. La stabilirea câştigătorilor sunt luate în calcul concertele susţinute în intervalul 1 octombrie 2010 - 30 septembrie 2011. Anul trecut, U2 a câştigat atât la categoria Cel mai bun turneu, cât şi la Cea mai mare audienţă.